إحالة ملف حاكم مصرف لبنان ورفاقه إلى النيابة العامة فى بيروت.. اعرف التفاصيل

وكالات

ختم النائب العام التمييزي في لبنان القاضي غسان عويدات، الخميس، التحقيقات الأولية المتعلقة بملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورفاقه، وأحال الملف إلى النيابة العامة في بيروت.



وطلب عويدات الادعاء على سلامة وشقيقه رجا ومديرة مكتبه مريان الحويك وأشخاص آخرين، بجرائم "اختلاس الأموال العامة والتزوير واستعمال المزوّر وتبييض الأموال وتهريب أموال إلى الخارج والتهرب الضريبي والإثراء غير المشروع"، ومن ثمّ إحالة الملف مع المدعى عليهم إلى قاضي التحقيق الأول في بيروت لاستجوابهم وعرض الأوراق عليه لإبداء رأيه في إمكان طلب توقيف المدعى عليهم.



وكان سلامة استبق هذا الادعاء بتقديم دعوى أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز لمخاصمة الدولة اللبنانية عمّا أسماه "الخطأ الجسيم" الذي ارتكبه عويدات في معرض التحقيق الأولي والذي "أضرّ به"، الّا أن عويدات لم يتبلّغ مضمون هذه الدعوى التي تستوجب رفع يده عن الملف، وأحال القضية إلى المرجع القضائي المختصّ للنظر فيها.