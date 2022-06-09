أفراد عصابة سرقة الدراجات النارية بالجيزة يكشفون كواليس ارتكابهم 7 جرائم

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف 3 عاطلين متهمين بسرقة 7 دراجات نارية، عقب القبض عليهم في الجيزة، بتكوينهك تشكيلا عصابيا لسرقة الدراجات النارية بواسطة قطع الأسلاك، ويمارسون نشاطهم في السرقة بشوارع مدينة الشيخ زايد.

أضافوا أنهم يبيعون المسروقات لأحد عملائهم في بولاق الدكرور، ويقسمون حصيلة المسروقات بينهم، وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم بشراء المسروقات، وبمواجهته اعترف بعلمه أن الدراجات النارية الني اشتراها منهم مسروقة، ويتحصل عليها بسعر أقل من قيمتها الأصلية، وأرشد المتهم عن الدراجات النارية المسروقة، وبعرضها على أصحابها تعرفوا عليها، ووجهوا اتهاما لأفراد التشكيل العصابي بالسرقة، فتم إحالتهم إلى النيابة التي قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقات.. فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الجيزة قيام (عدد 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة الجيزة) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فـى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "قطع الأسلاك" مُتخذين من دائرة قسمى شرطة (أول وثان الشيخ زايد) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم.. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب عدد (7) وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأرشدوا عن الدراجات النارية المستولى عليها لدى (عميلهم "سيئ النية" - مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور) أمكن ضبطه والمسروقات فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين.