أسماء المتهمين الصادر بحقهم أحكاما بالمشدد والبراءة بـ"فض اعتصام النهضة"

كتب إيهاب المهندس - سليم على

قضت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين محمد عمار ومحمد فريد، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد، بالسجن المشدد 15 سنة لـ18 متهما، وبراءة 5 متهمين آخرين فى إعادة محاكمتهم فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث فض اعتصام النهضة".

والصادر بحقهم حكم بالمشدد 15 سنة هم "عبد الحميد ناصر عبد الحميد ، أبو زيد أحمد أبو زيد ، حسين معتمد ، عمرو نصر محمد ، محمد نجيب حسين ، أيمن أحمد عبد الفتاح ، إبراهيم يوسف إبراهيم ، أحمد أبو ستيت، جمعه عبد الوهاب محمود ، محمد عبد الرحمن كامل، سعيد صلاح على ، على عبده على ، محمود عبد الحافظ علي، جمال محمود سيد، على حسن محمد، إسلام محمد أحمد ، محمود فراج عبد العاطي ، سعودى فاروق فهيم".

والصادر بحقهم أحكام براءة وهم "مهنى فاروق حامد، محمد عبد الستار سيد ، عبد السلام عطيه عبد العاطي، أحمد عمرو تونى ، عبد الناصر حسن حسين" .

وتضمن أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات عدة تهم، تفيد تدبيرهم تجمهرا هدفه تكدير الأمن والسلم العام، وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق ومناهضة ثورة 30 يونيو.

كما جاء بأمر الإحالة: المتهمون ألفوا وتولوا قيادة عصابة هاجمت طائفة من السكان قاطنى ومرتادى محيط ميدان النهضة وقاومت رجال السلطة العامة القائمين على إبلاغهم أمر وجوب تفرق تجمهرهم نفاذا للأمر القضائى الصادر من النيابة العامة بتاريخ 31 يوليو 2013 بتكليف الشرطة باتخاذ اللازم قانونا نحو ضبط الجرائم التى وقعت بمحيط دوائر ميادين ورابعة العدوية والنهضة.