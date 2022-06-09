أخبار البورصة اليوم الخميس 9-6-2022

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 9-6-2022، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية فيما ارتفع مؤشرات إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات ضعيفة، وربح رأس المال السوقي 495 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 673.853 مليار جنيه.

البورصة تربح 495 مليون جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية فيما ارتفع مؤشرات إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات ضعيفة، وربح رأس المال السوقي 495 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 673.853 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 725.1 مليون ورقة مالية بقيمة 674.4 مليون جنيه، عبر تنفيذ 35.4 ألف عملية لعدد 192 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 80.25% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 10.29%، والعرب على 9.46% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 27.69% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 72.30%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 45.7 مليون جنيه، 10.5 مليون جنيه، 2.1 مليون جنيه، 23 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 51.8 مليون جنيه، 29.6 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.01%، ليغلق عند مستوى 10235 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 1799 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 12606 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 4137 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.11% ليغلق عند مستوى 1857 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 2765 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 3983 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 1193 نقطة.

وصعدت أسهم 64 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 56 شركة، ولم تتغير مستويات 72 شركة.

بنك التعمير والإسكان

كما أعلنت إدارة البورصة المصرية، تنفيذ صفقات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم بنك التعمير والإسكان خلال جلسة تداول اليوم الخميس لعدد 500.3 ألف سهم بقيمة 21.8 مليون جنيه.

أعلنت شركتا مجموعة مستشفيات كليوباترا، ماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال، شراء الأولى 4.2 مليون سهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، وشراء الثانية 175 ألف سهم، على التوالي.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركة سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 5500 سهم، وباعت إدارة مجموعة مرتبطة بشركتي المنصورة للدواجن، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 314 ألف سهم، مليون سهم، على التوالي، وباعت إدارة شركتي البنك التجاري الدولي (مصر)، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 12 ألف سهم، 100 ألف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات مصر لصناعة الكيماويات، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، 1021 سهم، 89.9 ألف سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركة مستشفى النزهة الدولي 50.3 ألف سهم.

الإسماعيلية الجديدة

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، إجراء تحقيق مع شركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية، بشأن ملكية الأرض المتنازع عليها مع محافظة الإسماعيلية وذلك في ضوء ما قامت الشركة بنشره بتاريخ 1 يونيو بشأن توصية الأمانة الفنية للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار محدد لها تاريخ 9 يونيو، وحيث أفادت الشركة بأنه تم تأجيل اجتماع اللجنة الوزارية دون إخطار الهيئة، وهو ما يعد مخالفًا للمادة 34 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية بشأن الإفصاح عن معلومات جوهرية، مضيفة أن الهيئة ستواصل مع الجهات المعنية للوقوف على مستجدات النزاع.

القاهرة للاستثمار

قالت شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، إن مجلس إدارة الشركة وافق على اقتراح حوالة محفظة توريق إلى شركة المجموعة المالية للتوريق بغرض إصدار برنامج لإصدار سندات توريق اسمية طويلة الأجل قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل إلى أسهم مدته 3 سنوات مقابل التدفقات النقدية المستقبلية للشركة بقيمة إجمالية قدرها 2 مليار جنيه بقيمة اسمية قدرها 100 جنيه للسند الواحد، وذات عائد نقدي لاستخدامها في الأغراض التي تحددها الجمعية العامة غير العادية للشركة وتصدر بموجب إصدارات مختلفة خلال مدة البرنامج.

بالم هيلز

قالت شركة بالم هيلز للتعمير، إن مجلس إدارة الشركة وافق على التنازل عن نسبة 50% من مساحة باقي الأرض المسجلة باسمها بمدينة سفنكس الجديدة بإجمالي مساحة 1283 فدان لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالسعر المحدد من لجنة التسعير بإجمالي قيمة للأرض المتنازل عنها 2.8 مليار جنيه، على أن يكون التنازل نظير عمل مقاصة لبعض المستحقات للهيئة عن قطع أراض أخرى مملوكة للشركة وذلك بدون أي مطالبة بمدفوعات نقدية من طرق الهيئة مما يدعم المركز المالي للشركة وينعكس إيجابًا على حقوق الملكية والمساهمين.