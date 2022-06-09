أب يتجرد من مشاعره ويكبل طفله المعاق بجنزير حديد.. وطليقته تكشف تفاصيل الواقعة

كتب – أحمد عبد الهادى

باتت مواقع التواصل الاجتماعى تحمل العديد من القضايا الإنسانية التي تهز مشاعر الجميع، من خلال فيديوهات تنشر يوميا، لمشاهد تعذيب من أباء لأبنائهم، وكذلك تعذيب وقتل أبناء لأباءهم، ولكن تبقى وزارة الداخلية فى مشهد الحارس الأمين والحارس لتلك الأسر.

اليوم كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية تفاصيل مقطع فيديو تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" لطفل يعانى من إعاقة "مكبل بجنزير حديد" ومقيد بسرير داخل غرفة.

وكشفت والدة الطفل وطليقة المشكو في حقه، والتي تعمل ربة منزل ومقيمة بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، بتضررها من طليقها "عامل – مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، مؤكدة قيامه بتكبيل طفلها -13 عاما، ويعانى من ضمور بالمخ- من يده بجنزير حديد وتقييده بسرير داخل غرفة أعلى سطح العقار محل سكنه.

وانتقلت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن الجيزة، لفحص البلاغ المقدم من الأم، وتبين وجود غرفة أعلى سطح العقار بها سرير وخالية من قاطنيها، وتم التقابل مع المشكو فى حقه والطفل المذكور بشقته لكشف حقيقة الواقعة وتفاصيلها بالكامل.

وناقشت الأجهزة الأمنية المشكو في حقه والد الطفل، وأقر بارتكاب الواقعة، وأنه منفصل عن طليقته منذ 10 سنوات، وتزوج من سيدة أخرى مقيمة معه بذات الشقة وبصحبتهما الطفل المذكور، وأنه نظراً لقيام زوجته بزيارة أهلها بمحافظة أخرى وذهابه للعمل، وخشيته ترك نجله للمنزل أو إحداثه مكروه بنفسه اضطر لفعل ذلك، وعقب عودته من العمل يقوم بإنزاله للشقة سكنه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وحبس المتهم.