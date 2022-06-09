آلاف الحمير النافقة والهياكل العظمية بطريق القاهرة أسيوط الغربى.. لايف

الفيوم رباب الجالي

قدم تلفزيون اليوم السابع بثا مباشرا جديدا من طريق القاهرة أسيوط الغربي، وعلي بعد 90 كيلو متر من مدينة الفيوم و65 كيلو متر من ميدان الرماية، لنقل واقعة العثور على الآلاف من الهياكل العظمية للحمير النافقة علي جانبي الطريق.





رصدت كاميرا اليوم السابع الآلاف من الهياكل العظمية والأطراف والروس لحمير نافقة، ملقاة علي جانبي الطريق بطول حوالي كيلو متر، وتدل حالة الهياكل العظمية والكميات المتواجد، علي أن أنها تم إلقائها في الطريق علي فترات مختلفة ومنذ فترة زمنية طويلة.



وتواجد بالمكان لودر خاص بمجلس مدينة طامية بمحافظة الفيوم قام بجمع الهياكل العظمية ودفنها علي جانبي الطريق، وما زال يعمل بالمنطقة، نظرا لأن الكميات الموجودة كميات كبيرة تصل إلى الآلاف من الهياكل العظمية



وعلم "اليوم السابع"، أن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، قام بانتداب لجنة من المتابعة الميدانية إلى المكان للتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.



