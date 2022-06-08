6 أغراض يجب حزمها في حقيبة المستشفى قبل الولادة

كتبت - ميرفت رشاد

إنجاب طفل من أجمل وأهم مراحل حياة الأم، على الرغم من أنها تجربة رائعة، إلا أن إنشاء حياة جديدة والولادة ليس بالمهمة السهلة، وفى السطور القادمة سنوضح لك العناصر الأساسية التي يجب أن تحزمها الأمهات في حقيبة المستشفى، للعناية بنفسك أثناء الولادة وبعدها ، وفقا لما نشره موقع " healthshots".

6أشياء يجب تعبئتها في حقيبة المستشفى الخاص بك:

1. حفاضات الأطفال

على الرغم من أن المستشفيات توفر الضروريات مثل الحفاضات ومناديل الجسم في حقيبة المستشفى الخاص بك، تأكد أيضًا من حزم الحجم الصحيح للحفاضات لطفل حديث الولادة .

2. وسادة الرضاعة



يمكن أن يشعر المولود الجديد بعدم الارتياح في أول يومين في سرير الأطفال، قد تساعدك وسادة الرضاعة في وضع طفلك للحصول على مزلاج أفضل ، بعد المرور بالمخاض ، فإن آخر شيء تريد أن تقلق بشأنه هو دعم طفلك للرضاعة عندما تكون مرهقًا بالفعل .

3. أدوات النظافة



قم بتعبئة بعض مناديل الوجه ، وفرشاة أسنان ، وفرشاة شعر ، وأي مستحضرات تجميل تختارها، لاستخدامها بعد الولادة .

4. الفوط الصحية



النزيف الغزير هو أحد الأشياء العديدة التي يجب أن تتوقعها المرأة عند التعافي من الولادة ، يكون النزيف الذي يحدث بعد الطفل بشكل عام أكثر غزارة من العادة الشهرية التي تأتي بها المرأة كل شهر ، لذلك يجب أن تضع ذلك في الاعتبار، استخدام فوط ذات حجم مختلف تمامًا.

5. حفاضات للكبار



بعد الولادة ، يمكن للأم أن تعاني من ضعف شديد وبعض النساء لا تستطيع حتى التحرك من السرير، في هذه الحالة ، يمكن أن تكون حفاضات الكبار مفيدة جدًا.

6. غسول ومرطب للشفاه



يمكن أن تسبب ولادة طفل حديث الولادة الكثير من الجفاف في جسم الأم، يمكن أن يؤدي إلى جفاف وحكة الجلد، قد تكون التوصية باستخدام غسول ومرطب للشفاه لمنع حدوث ذلك.