3 أمراض تزداد مع موجة الحر الشديدة.. أبرزها الطفح الجلدى

فاطمة ياسر

مع ارتفاع درجات حرارة الطقس الشديدة، تزداد فرص الإصابة ببعض الأمراض المرتبطة بحرارة الطقس الشديدة، وارتفاع الرطوبة، وهذا ما سنتعرف عليه خلال الأسطر القادمة، وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والأوبئة "cdc"، ومنها:

-ضربات الشمس:

عند التعرض لأشعة الشمس بشكل أساسي ودائم لفترات زمنية طويلة، تزداد فرص الإصابة بضربات الشمس، وهذا الأمر يتسبب في الإصابة بارتفاع درجات حرارة الطقس، وتزداد فرص التعرض لبعض الأعراض التي تنوه عن الإصابة بضربات الشمس، ومنها، فقدان الوعي، أو التعرق الشديد.

وعند ظهور الأعراض السابق ذكرها، يجب اتباع بعض الإسعافات الأولية التي تساهم بشكل كبير في تجنب تعرض الشخص لأي مضاعفات صحية، ومنها أخذ المصاب بضربة الشمس لمكان بارد، ووضع الماء البارد على جسمه، وتهوية الجسم بشكل جيد، وإجراء كمادات ماء باردة علي الجسم أكمله.

-الإغماء الحراري:

عند الوقوف لفترات زمنية طويلة في أشعة الشمس، تزداد فرص الإصابة بالإغماء الحراري، يصاب الشخص بالإغماء نتيجة لقلة نسبة السوائل بالجسم، ولذا يجب القيام بالتالي عند تعرض الشخص للإغماء:

-إعطائه سوائل بكثرة.

-جلوسه في مكان بارد.

-الطفح الجلدي:

التعرض للطفح الجلدي يتعرض له البعض نتيجة لتهيج الجلد بسبب التعرق الشديد في الجسم، أثناء الطقس الحار، ويظهر علي شكل بثور حمراء صغيرة علي الرقبة والصدر، ويمكن الخلص من هذا الأمر عن طريق الاستحمام، ووضع الكريمات المرطبة.