اليوم السابع
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الأربعاء، 08 يونيو 2022 06:17 ص
أكرم القصاص
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وزير مالية السعودية يبحث مع نظيره اليمنى الأوضاع الاقتصادية باليمن

الأربعاء، 08 يونيو 2022 06:00 ص
وزير مالية السعودية يبحث مع نظيره اليمنى الأوضاع الاقتصادية باليمن اليمن -ارشيفية
أ ش أ

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بحث وزير المالية السعودي محمد الجدعان مع نظيره اليمني سالم بن بريك ومحافظ البنك المركزي اليمني أحمد المعبقي الأوضاع الاقتصادية الراهنة في اليمن .
 
جاء ذلك خلال لقائها بحضور سفير المملكة لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي للتنمية وإعمار اليمن محمد آل جابر، وذلك وفقا لما ذكرته قناة الأخبارية السعودية.
 
وكانت المملكة العربية السعودية والإمارت قد أعلنتا في أبريل الماضي عن تقديم وديعة بقيمة اثنين مليار دولار للبنك المركزي اليمني، وحيث شهدت اليمن -خلال السنوات الماضية- تدهورا اقتصاديا كبيرا، وانهيارا في قيمة العملة المحلية أمام الدولار، بسبب الحرب التي شنتها الحوثيين، وخلفت أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة الأسوأ عالميا.
 

اليمن

السعودية

الوضع فى اليمن

الحوثيين


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