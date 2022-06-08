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وزير الزراعة: حققنا الاكتفاء الذاتى فى الجبن والألبان والأرز والدواجن

الأربعاء، 08 يونيو 2022 01:12 م
وزير الزراعة: حققنا الاكتفاء الذاتى فى الجبن والألبان والأرز والدواجن السيد القصير وزير الزراعة
كتبت هند مختار

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قال السيد القصير، وزير الزراعة، إن مصر لديها اكتفاء ذاتى من الخضار والجبن والألبان والدواجن، وأن مصر قاربت على الاكتفاء الذاتى من السكر والأسماك.
 
وأوضح أن الدولة المصرية تستصلح الصحراء وتعيد إحياء الصحراء، موضحا أنه سيتم قريبًا الإعلان عن تفاصيل مشروع تنمية وسط وشمال سيناء، وأن القيادة السياسية قدمت دعم غير مسبوق لقطاع الزراعة، وقطاع الزراعة أصبح من القطاعات الهامة بعد جائحة كورونا وهو قطاع تشابكي.
 
وأضاف فى مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن قطاع الزراعة مساهم بـ 15% من الناتج المحلي الاجمالي، وهو فى بؤرة اهتمام القيادة السياسية. 
 
 
 

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