اليوم السابع
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الأربعاء، 08 يونيو 2022 02:32 م
أكرم القصاص
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وزير الخارجية يوقع مع مسئولة دولية اتفاقية استضافة مصر لمؤتمر المناخ بشرم الشيخ

الأربعاء، 08 يونيو 2022 01:41 م
وزير الخارجية يوقع مع مسئولة دولية اتفاقية استضافة مصر لمؤتمر المناخ بشرم الشيخ وزير الخارجية سامح شكرى
أ.ش.أ

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وقع وزير الخارجية سامح شكري‬⁩، الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، والسكرتيرة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية باتريشيا اسبينوزا، اليوم الأربعاء على اتفاقية استضافة مصر للدورة 27 لمؤتمر الأطراف (cop 27) بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر القادم .

 

أعلن ذلك السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية.


يأتى التوقيع على هامش أعمال الدورة الـ 56 لاجتماعات الجهازين الفرعيين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ والمنعقدة بمدينة بون الألمانية.

 


وزير الخارجية

سامح شكرى

الأمم المتحدة

تغير المناخ

cop 27


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