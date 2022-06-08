وزير الخارجية يوقع مع مسئولة دولية اتفاقية استضافة مصر لمؤتمر المناخ بشرم الشيخ

أ.ش.أ

وقع وزير الخارجية سامح شكري‬⁩، الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، والسكرتيرة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية باتريشيا اسبينوزا، اليوم الأربعاء على اتفاقية استضافة مصر للدورة 27 لمؤتمر الأطراف (cop 27) بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر القادم .