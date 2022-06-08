وزير الخارجية الأمريكي: الصحافة الحرة هي جوهر الديمقراطية

وقال بلينكن- خلال مشاركته في ندوة حول"حرية الصحافة" على هامش القمة التاسعة للأمريكتين التي تستضيفها الولايات المتحدة في الفترة من 7 إلى 10 يونيو بحضور الرئيس الأمريكي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس، حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية - إن "حجر الزاوية للديمقراطيات السليمة وجوهرها يتمثل في صحافة حرة ومستقلة".



وتعد "قمة الأمريكتين" هذه هي الأولى التي تستضيفها الولايات المتحدة منذ أول اجتماع عقد في ميامي عام 1994.



وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد التقى على هامش القمة رؤساء دول وقادة آخرين من أمريكا الشمالية والوسطى والجنوبية ومنطقة البحر الكاريبي لمناقشة بناء مستقبل ديمقراطي ومستدام وقادر على الصمود.