وزراء خارجية دول "الأمن الجماعى" يجتمعون فى أرمينيا الجمعة المقبلة

أ ش أ

أعلنت منظمة معاهدة الأمن الجماعي، أن العاصمة الأرمينية "يريفان" ستستضيف الجلسة المقبلة لمجلس وزراء خارجية منظمة معاهدة الأمن الجماعي المقرر عقدها في 10 يونيو الجاري.

وذكرت المنظمة - في بيان لها بثته عبر موقعها الإلكتروني الرسمي - "ستنعقد جلسة وزراء خارجية منظمة معاهدة الأمن الجماعي في يريفان في 10 يونيو الجاري تحت رئاسة وزير خارجية أرمينيا أرارات ميرزويان، وبحضور الأمين العام للمنظمة ستانيسلاف زاس".

وأضاف البيان أن رؤساء البعثات الدبلوماسية سيبحثون قضايا الأمن الدولي والإقليمي وأثرها على أمن الدول الأعضاء، كما سيتم إطلاع أعضاء مجلس وزراء الخارجية على ما تقوم به الأمانة العامة وهيئة الأركان المشتركة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي من أعمال في سبيل تحسين آلية استجابة المنظمة للأزمات التي يشهدها الواقع الجيوسياسي في الوقت الراهن.

وتعتبر منظمة الأمن الجماعي تحالفًا عسكريًا تقوده موسكو مكون من ست دول سوفياتية سابقة، وتأسس بعد تفكك الاتحاد السوفياتي. وأُنشئت المنظمة بشكل رسمي عام 2002 بعد أشهر من تدخل تحالف تقوده الولايات المتحدة في أفغانستان إثر اعتداءات 11 سبتمبر2001. وتضم المنظمة إلى جانب روسيا، كل من بيلاروسيا وأرمينيا وكازاخستان وقرجيزستان وطاجيكستان.