هيئة الدواء توجه نصيحة حول استعمال الأقراص والكبسولات الدوائية

كتب: وليد عبد السلام

كشفت هيئة الدواء المصرية عن مدد صلاحية الأقراص والكبسولات الموجودة فى الأشرطة الدوائية، مؤكدة أن مدة صلاحية الأدوية بعد فتحها، تختلف من نوع لآخر.

وقالت هيئة الدواء المصرية إن تاريخ صلاحية الأقراص والكبسولات الموجودة فى الشريط المعدنى يكون عادةً مكتوب على طرف الشريط بطريقة لا تسمح بتغييره.

وتابعت: تدوين تاريخ صلاحية على العبوة يطمئن الجمهور ولا يمكن تغييره، لكن هناك حالات تختلف فيها مدة صلاحية الأدوية بعد فتحها، وفى هذه الحالة تنصح هيئة الدواء بالرجوع للمكتوب فى النشرة الداخلية للدواء، واتباع الإرشادات.