اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 08 يونيو 2022 08:22 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

هيئة الدواء توجه نصيحة حول استعمال الأقراص والكبسولات الدوائية

الأربعاء، 08 يونيو 2022 08:00 ص
هيئة الدواء توجه نصيحة حول استعمال الأقراص والكبسولات الدوائية هيئة الدواء
كتب: وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت هيئة الدواء المصرية عن مدد صلاحية الأقراص والكبسولات الموجودة فى الأشرطة الدوائية، مؤكدة أن مدة صلاحية الأدوية بعد فتحها، تختلف من نوع لآخر.

وقالت هيئة الدواء المصرية إن تاريخ صلاحية الأقراص والكبسولات الموجودة فى الشريط المعدنى يكون عادةً مكتوب على طرف الشريط بطريقة لا تسمح بتغييره.

وتابعت: تدوين تاريخ صلاحية على العبوة يطمئن الجمهور ولا يمكن تغييره، لكن هناك حالات تختلف فيها مدة صلاحية الأدوية بعد فتحها، وفى هذه الحالة تنصح هيئة الدواء بالرجوع للمكتوب فى النشرة الداخلية للدواء، واتباع الإرشادات.


هيئة الدواء

الكبسولات

الاقراص


الموضوعات المتعلقة

هيئة الدواء تكشف 6 نصائح هامة لمرضى الجيوب الأنفية.. اعرف التفاصيل

الثلاثاء، 07 يونيو 2022 12:06 م

هيئة الدواء تكشف مدة صلاحية الأدوية بعد فتحها.. اعرف التفاصيل

الثلاثاء، 07 يونيو 2022 11:50 ص

رئيس هيئة الدواء المصرية يلتقي وفد منظمة الصحة العالمية

الإثنين، 06 يونيو 2022 08:22 م

نعيمة القصير: الصحة العالمية تعتمد هيئة الدواء المصرية وتمنحها شهادة التميز

الإثنين، 06 يونيو 2022 06:43 م

908.7 مليون جنيه إجمالى موازنة هيئة الدواء..و"خطة النواب" تؤجل مناقشتها

الإثنين، 06 يونيو 2022 05:15 م



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة