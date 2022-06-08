ننشر أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بالغربية.. والمحافظ يهنئهم

الغربية - مصطفى عادل

ينشر اليوم السابع أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بمحافظة الغربية للفصل الدراسى الثاني من العام الدراسي 2021/2022، بعد اعتماد محافظ الغربية للنتيجة مساء اليوم.

وحصل على المركز الأول الطالبة علا عبد الغفار فتحي الديب بإدارة زفتي التعليمية، الطالبة رنيم شريف حوام بالمركز الثاني بإدارة سمنود التعليمية، أريج محمد محمود البرهامي المركز الثاني مكرر بإدارة بسيون التعليمية، فريدة هيثم فاروق صالح يونس الثاني مكرر بإدارة غرب المحلة التعليمية، سلمى محمد عبد العظيم بإدارة غرب المحلة المركز الثالث، سهير حاتم شعبان رضوان الثالث مكرر بإدارة زفتى، مريم محمد عبد العاطي الثالث مكرر إدارة شرق المحلة، ميرنا إيهاب محمد الشافعي الثالث مكرر إدارة شرق طنطا، رحمة ماهر محمد الفقي الثالث مكرر إدارة شرق طنطا، فرح أحمد الرفاعي الثالث مكرر إدارة شرق طنطا، روان محمود عاصي الثالث مكرر إدارة السنطة، رغدة منير عيسى الثالث مكرر إدارة غرب المحلة.

وهنأ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أوائل الشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة للعام الدراسي الحالي 2022/2021 لتفوقهم العلمي والدراسي، وحصولهم على مراكز متقدمة، كما هنأ جميع الطلاب الناجحين، متمنيا لهم دوام التوفيق في حياتهم الدراسية المستقبلية وتحقيق طموحاتهم، مشيرا إلى أن تكريم الأوائل سواء من الإعدادية العامة أو المهنية مطلع الأسبوع المقبل.

يذكر أنه تقدم لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية العامة 88749 طالبا وطالبة بمحافظة الغربية، حضر منهم 88143 طالب وطالبة، وبلغت نسبة النجاح 75.13٪، وفيما يخص الشهادة الإعدادية المهنية تقدم لأداء الامتحان 4740 طالبا وطالبة حضر منهم 4640، وبلغت نسبة النجاح 82.75٪، كما بلغت نسبة النجاح في الدور الأول للشهادة الإعدادية للمكفوفين 100٪، وكذلك بلغت نسبة النجاح في الدور الأول للشهادة الإعدادية للصم 97.3٪، في حين بلغت نسبة النجاح في الدور الأول لشهادة التلمذة الصناعية لطلاب مدارس التربية الفكرية 84٪.