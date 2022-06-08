نادى النيابة الإدارية يجرى انتخاباته باستخدام "التصويت الإلكترونى"

كتب: محمد أبو ضيف

قررت اللجنة القضائية المشكلة للإشراف على انتخابات نادي مستشاري النيابة الإدارية برئاسة المستشار محمد عبد الكريم غريب مدير التفتيش القضائي بالنيابة الإدارية، أن تعقد انتخابات مجلس إدارة نادي النيابة الإدارية، المزمع إجراؤها يوم الجمعة المقبل باستخدام برنامج "التصويت الإلكتروني للانتخابات، في سابقة هي الأولى من نوعها على الإطلاق في كافة جهات الدولة.

كانت إدارة التحول الرقمي بالنيابة الإدارية، برئاسة المستشار جعفر عبد الرحمن مدير الإدارة، قد سبق وقامت بإيداع وتسجيل برنامج "التصويت الإلكتروني للانتخابات" كمصنف حاسب آلي بمكتب حقوق الملكية الفكرية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA) فبراير الماضي، وقامت وزارة التخطيط من جانبها بتبني البرنامج والمساهمة في تطويره من خلال التعاقد مع إحدى شركات التكنولوجيا، ومد النيابة الإدارية بالمعدات والأجهزة والشبكات اللازمة لتشغيل البرنامج ووضعه موضع التنفيذ.

الجدير بالذكر، أن برنامج التصويت الإلكتروني يتكون من 4 مراحل، وسيتم تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج بانتخابات مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية وهي مرحلة التصويت، وذلك عن طريق إبداء الناخب رأيه باستخدام شاشات الحاسب الآلي التي تعمل بتقنية اللمس، والموجودة داخل كل لجنة تصويت فرعية، مع مراعاة ضوابط عملية التصويت بطريق الاقتراع السري والمؤمن بالكامل، ليعقب ذلك طباعة ورقة إبداء الرأي وإيداعها بمعرفة السيدات والسادة المستشارين الناخبين داخل صندوق الأصوات الخاص باللجنة الانتخابية.

كما أطلقت ادارة التحول الرقمي موقعًا متكاملًا يتيح للسيدات والسادة المستشارين الناخبين، الاستعلام عن اللجان الإنتخابية المقيدين بها وكذا أرقامهم بالكشف الذي سيتم التوقيع به بتلك اللجان.

ويهدف البرنامج في صورته النهائية، لتحويل الدورة اليدوية الورقية للعملية الانتخابية إلى دورة مميكنة بالكامل، باستخدام التقنيات الإلكترونية الحديثة، بما يحقق الشروط العامة للانتخابات ويحافظ بشكل كامل على سرية العملية الانتخابية والاقتراع المباشر، إذ يعتمد النظام على تكنولوجيا تشفير إلكتروني خاصة في عمليات الفرز وإحتساب الأصوات بشكل يضمن سلامة الإجراءات ودقة النتائج، بل ويملك من التجهيزات الاحتياطية ما تمكنه من العمل حتى في حالة انقطاع التيار الكهربي.

ومن الجدير بالذكر، أن انتخابات مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية، تجرى يوم الجمعة المقبل الموافق 10 يونيو 2022، بمقر نادي مستشاري النيابة الإدارية بالمنيل وذلك وفقًا لقرار مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار عبدالله قنديل، بجلسته المنعقدة في 14 مارس 2022.

وبتطبيق أولى مراحل نظام الانتخابات الإلكتروني، تخطو النيابة الإدارية خطوة عملاقة وغير مسبوقة حيال ميكنة منظومة الانتخابات وما سيحققه ذلك مستقبلًا عقب اكتمال المنظومة بمراحلها الأربعة من مكتسبات وضمانات للعملية الانتخابية وتوفيرًا للوقت والجهد والنفقات.