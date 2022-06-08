نائب رئيس جامعة أسيوط فى زيارة لعدد من المشروعات القومية.. فيديو وصور

أسيوط - فريق المحافظات

أشادت الدكتورة مها غانم نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بما تشهده الدولة المصرية في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، من إنجازات فعلية مستمرة في كافة قطاعات الدولة وبحجم الأعمال في المشروعات القومية التي تم الانتهاء منها في معدل زمني قصير والتي تساهم في تحقيق رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة والتي امتد أثرها لكامل محافظات الجمهورية وبالأخص في محافظات الصعيد وأسيوط، فضلا عن التوسع في برامج ومشروعات تنمية الصعيد والتي تساهم في إحداث نقلة حضارية شاملة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين ومنها المشروعات التنموية والخدمية .

وفي السياق ذاته قامت الدكتورة مها غانم بزيارة ميدانية لعدد من المشروعات القومية بأسيوط وذلك في إطار احتفالية الجامعة باليوم العالمي للبيئة والتي ينظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة "مركز الدراسات و البحوث البيئية " تحت رعاية الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة، رافقها الدكتور ثابت عبد المنعم مدير مركز الدراسات والبحوث البيئية و لفيف من السادة وكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس من مختلف كليات الجامعة إلى جانب العاملين بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة وإدارة تنشيط السياحة بالجامعة.

وكشف الدكتور ثابت عبد المنعم، أن الزيارة بدأت بتوجه سيادتها لتفقد قناطر أسيوط الجديدة، حيث استمعت إلى المهندس أيمن سيد مدير عام الإدارة المركزية لقناطر أسيوط الجديدة لشرح وافى للموقع والمشروع مع عرض سريع لأهم إنجازات المشروع، حيث تعد القناطر الجديدة من أكبر المنشآت المائية التي بنيت على نهر النيل مؤخرًا لتحسين حالة الري، ويعد أيضا ثالث أكبر مشروع مائي مقام على نهر النيل بعد السد العالي وقناطر نجع حمادي و التي نفذتها وزارة الري والموارد المائية والتي بلغت تكلفتها حوالي 6 مليار بتمويل مصري ألماني ، وتهدف إلى استحداث قدرة تخزينية جديدة لمدينة أسيوط لتكون أقرب للوصول إلى محافظات الوجه البحري و لتحسين إدارة وتوزيع المياه المنصرفة و تلبية الاحتياجات المائية لخمس محافظات (أسيوط _المنيا _بني سويف _الفيوم _ الجيزة ) ولضمان احتياجات المياه لنحو مليون و65 فدان وكذلك الاحتياجات الصناعية من المياه و مياه الشرب طوال العام وتطوير الملاحة النهرية وإنتاج طاقة كهربائية نظيفة للبيئة من خلال محطة توليد كهرومائية بقدرة 32 ميجاوات و توفير حوالي 100مليون جنيه مصري سنويا قيمة الوقود اللازم و ربط الحركة المرورية بين شرق و غرب أسيوط بإنشاء محور جديد لحمولة 70 طنا أعلى القناطر .

أعقب ذلك توجه نائب رئيس الجامعة والوفد المرافق لها إلى المنطقة التكنولوجية بمدينة أسيوط الجديدة وكان في استقبالهم العميد محمد نصر الدين مدير المنطقة والأستاذ محمد عبد المقصود مدير تشغيل المنطقة والأستاذ محمد شعبان مشرف تشغيل المنطقة.

وقام العميد محمد نصر الدين بعمل عرض تقديمي عن القرية الذكية والتي تهدف إلى نشر المجتمعات التكنولوجية في محافظات مصر لتوطين صناعة تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات ودعم هذه المراكز بالبنية التحتية اللازمة طبقا للمواصفات العالمية القياسية و توفير بيئة عمل تسهم في جذب الاستثمارات و تشجيع الابتكار و رفع معدلات الأداء و الإنتاجية ورفع القدرات التصديرية لمصر في قطاع الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات مع ضمان التنمية المستدامة و توفير فرص عمل لأعداد كبيرة من الشباب خريجي الجامعات من محافظات مختلفة، حيث تضم مجمع الصناعات الالكترونية، مبنى خدمة المواطن ، مبنى التدريب ، مبنى التعهيد ، مبنى الشركات ، مبنى الإبداع ، مبنى إداري ، مبنى الوحدات التجارية.

أعقب ذلك جولة تفقدية داخل القرية بزيارة مبنى الإبداع لتفقد مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال التابع لوزارة الاتصالات واستمعت لشرح وافى من أحمد ضاحى مدير المركز عن الخدمات التي يقدمها المركز و الذي أنشئ سبتمبر عام 2010 ويقوم المركز بتحفيز ودعم الشباب للابتكار التكنولوجي وريادة الأعمال بدءا من مرحلة الفكرة و حتى إنشاء الشركة ثم نموها، وكذلك تفقد مبنى خدمة العملاء .

واختتمت نائب رئيس الجامعة الجولة بتفقد مصنع سيكو "Sico" والذي يعد أول مصنع لإنتاج الهاتف المحمول والتابلت في الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث تفقدت خط الإنتاج بالمصنع ومراحل الإنتاج والتصنيع المختلفة، واستمعت إلى شرح من المهندس صفوت هارون مدير المصنع بحضور الدكتورة ندى جمال نائب مدير الإنتاج بالمصنع، حيث أوضح ان المصنع مقام على مساحة تبلغ 4520 متر مربع ومجهز طبقا للمواصفات والمعايير العالمية ويعمل به نحو 300 مهندس وفني وعامل و500 موظف بجميع أنحاء خدمة ما بعد البيع ونقاط البيع والتي تساهم في توفير 4 آلاف فرصة عمل بشكل مباشر أو غير مباشر ويصدر منتجاته إلى مختلف دول العالم .



نائب رئيس جامعة أسيوط



أحد المشروعات



الدكتور ثابت عبد المنعم



جانب من جولة نائب رئيس الجامعة للمشروعات القومية



نائب رئيس جامعة أسيوط خلال الجولة على المشروعات القومية