نائبة أمين عام الأمم المتحدة تفتتح مؤتمر العمل للمياه فى طاجكستان

كتبت : هند المغربي

افتتحت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة محمد، والرئيس الطاجيكي إمام علي رحمون مؤتمر العمل الثاني للمياه في دوشانبي عاصمة طاجسكتان ، والمستمر لمدة 3 أيام فيما ستناقش الوفود الحكومية وكيانات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص كيفية تحفيز الشراكات لتحقيق التقدم في أهـداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمياه.

كما حضرت نائبة الأمين العام حفل توقيع إطار التعاون الجديد بين حكومة طاجيكستان والأمم المتحدة للفترة 2023-2026، وهو وثيقة مشتركة تحدد أولويات التنمية الوطنية والأهداف المحددة لفترة السنوات الأربع القادمة والتغييرات في حياة الناس التي تأمل الأمم المتحدة والحكومة في تحقيقها.

وهنأت أمينة محمد طاجيكستان بمناسبة مرور 30 ​​عاما على عضويتها في الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن إطار التعاون الجديد يعكس شراكتنا القوية، كما زارت نائبة الأمين العام مركزا للصحة الأولية في مقاطعة رودكي وتعرفت على كيفية دعم مبادرة بقعة ضوء العالمية لإتاحة الخدمات الصحية للسكان المحليين.

وأكدت نائبة الأمين العام خلال الزيارة أن الأمم المتحدة ملتزمة بدعم توفير الاحتياجات الضرورية والخدمات لجميع النساء والفتيات، مع التركيز على الأكثر ضعفا لافته الى انه حتى الآن تم الوصول إلى أكثر من 3500 امرأة من خلال هذه المعارض الصحية المتنقلة في القرى في جميع أنحاء البلاد، ودعمت الأمم المتحدة في طاجيكستان 2.2 مليون فرد بإمكانية الوصول إلى مختلف الخدمات الصحية الأساسية.

وزارت نائبة الأمين كذلك مركز المعلمين للابتكار التابع لوزارة التعليم والعلوم، حيث التقت بوزير التعليم والعلوم، حيث وقفت على الطريقة التي تدعم بها الأمم المتحدة الوزارة لإنشاء أدوات تعليمية مبتكرة مثل المدونة الصوتية التعليمية للأطفال.

ورحبت أمينة محمد بعزم طاجيكستان على مشاركة تجربتها في قمة التحول في التعليم المقبلة التي سيعقدها الأمين العام للأمم المتحدة في سبتمبر 2022.