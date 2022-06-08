"مودرن جاس" لسكان العاشر من رمضان: لا تنزعجوا إذا شعرتم برائحة غاز غدًا

كتبت - مروة الغول

أعلنت الشركة الحديثة للغاز الطبيعي "مودرن جاس"، إحدى شركات قطاع البترول، أنه سيجرى ملء الخزان الرئيسي بمحطة العاشر المنزلى بالمجاورة 39 أمام مدرسة السلطان عويس، وذلك غدًا الخميس فى تمام الساعة العاشرة صباحا.

وأهابت الشركة، بالمواطنين عدم الانزعاج عند الشعور بوجود رائحة الغاز التي قد تنتج بالأماكن المحيطة بالمصدر، حيث إن أعمال ملء الخزان هى أعمال دورية ولا تمثل أى خطورة.

وتؤكد الشركة أن هذه الأعمال ستتم بأعلى معايير الجودة والسلامة لضمان آمان العملاء، وبناء عليه فقد وجب التنويه لطمأنة العملاء.

ونشرت الشركة، في بيان على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، أرقامًا للاتصال بها فى حالة وجود أى استفسار يرجى اتصال بطوارئ الغاز الطبيعى من خلال التليفون الأرضى، وعلى مدار الـ24 ساعة على الرقم المختصر 129.