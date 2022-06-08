مناقشة خطة مواجهة شمال سيناء الأضرار الناتجة عن الاحتباس الحرارى المتوقعة

شمال سيناء - محمد حسين

أوصت محافظة شمال سيناء بضرورة نشر الوعى البيئى للتوعية بالأضرار الناتجة عن التغيرات المناخية، وتكوين فريق علمى من أساتذة الجامعات لمتابعة تلك التغيرات.

وأعلنت محافظة شمال سيناء، عقد اجتماع بديوان المحافظة تم خلاله مناقشة الخطةو التنفيذية لمجابهة الأضرار الناتجة عن الاحتباس الحرارى المتوقعة نتيجة التغيرات المناخية التى يشهدها العالم، عقد برئاسة العميد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة تحت رعاية الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وبحضور الدكتور محمد أحمد نجاتى عميد كلية العلوم الزراعية البيئية بجامعة العريش والدكتورة ناهد محمد منصور عميدة كلية العلوم بجامعة العريش الدكتور محمد عبد العظيم حماد مدير معهد البحوث المائية بشمال سيناء، والدكتور تامر حسان مدير مركز البحوث الزراعية بشمال سيناء، وممثلين عن الصحة والزراعة والمياه الجوفية والاستثمار وشئون البيئة ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالمحافظة .

واستعرض الحضور الأضرار التى يمكن أن تتأثر بها محافظة شمال سيناء والبدائل المتوقعة لمجابهة هذه الأضرار ، واستعرض الأساتذة من كليتى العلوم الزراعية البيئية والعلوم بجامعة العريش ومعهد البحوث المائية ومركز البحوث الزراعية بالمحافظة الحلول المقترحة لتفادى الأضرار متمثلة في اتجاه الدولة لاستخدام النباتات الطبية المنتشرة بالمحافظة ( مثل نبات الرطريط ) لتفتيت طبقات الزيت دون اللجوء لمواد تضر بالبيئة ، كما تمت مناقشة ظاهرة التصحر وتأثيراتها علي البيئة والمسطحات الخضراء بالمحافظة وجانب اتجاه الدولة الى استخدام السيارات الكهربائية واعتماد أماكن لشحن السيارات بالكهرباء بكل محافظة.

وفى نهاية الاجتماع أوصى المشاركون بضرورة نشر الوعى البيئى بالمحافظة من خلال عقد الندوات والمحاضرات والتعاون مع قصور الثقافة واستهداف فئات معينة للتوعية بالأضرار الناتجة عن التغيرات المناخية وتكوين فريق بحثى من أساتذة جامعة العريش لمتابعة التغيرات المناخية ووضع الحلول والبدائل لمجابهة هذه التغيرات.