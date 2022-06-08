اليوم السابع
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الأربعاء، 08 يونيو 2022 07:06 م
أكرم القصاص
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وافتتاح أكبر مسجد بالبلاد..

مفتى كازاخستان يوجه دعوة لشيخ الأزهر لرئاسة مؤتمر زعماء الأديان

الأربعاء، 08 يونيو 2022 06:48 م
مفتى كازاخستان يوجه دعوة لشيخ الأزهر لرئاسة مؤتمر زعماء الأديان وكيل الأزهر خلال لقاء مفتي كازاخستان
كتب لؤى على

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استقبل الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، اليوم الأربعاء بمقر مشيخة الأزهر، الشيخ نوريزباي حاج تاغانولي أوتبينوف، المفتي العام لجمهورية كازاخستان، لبحث سبل التعاون العلمي والدعوي والثقافي.  
  
وقال وكيل الأزهر، إن دولة كازاخستان من الدول المحبة للعلم والعلماء وتاريخها حافل بعلماء المسلمين الذين كان لهم عظيم الأثر في خدمة العلم، وعلى رأسهم الإمام الفارابي، مبينًا أن طلاب كازاخستان بالأزهر يلقون عناية كبيرة، مؤكدًا استعداد الأزهر لتقديم الدعم الكامل للإدارة الدينية بكازخستان، وأن أكاديمية الأزهر تفتح أبوابها لاستقبال الأئمة والوعاظ من كل دول العالم، مشيرا إلى أن الأكاديمية تعمل جاهدة على تقديم التطبيق العملي لمبدأ التعايش السلمي المشترك من خلال انصهار الأئمة المتدربين بعضهم مع بعض، على اختلاف أجناسهم، ولغاتهم، وثقافاتهم على أرض الواقع حيث تجمع الكثير من الجنسيات في رحابها، وتدربهم على قبول الآخر والاعتماد على الحوار كأساس للتعايش.
 
من جانبه، أشاد الشيخ نوريزباي حاج تاغانولي أوتبينوف، المفتي العام لجمهورية كازاخستان، بجهود الأزهر في مجال التعليم والدعوة ونشر السلام العالمي، مؤكدًا أن جامعة الأزهر هي أفضل الجامعات بالنسبة للطلاب الكازاخيين، مقدمًا دعوة لفضيلة الإمام الأكبر لافتتاح أكبر مسجد بكازاخستان وترأس مؤتمر زعماء الأديان بكازاخستان في سبتمبر 2022، كما أهدى وكيل الأزهر مجسمًا تذكاريًّا للظاهر بيبرس بمناسبة إحياء الذكرى 800 لميلاد السلطان الظاهر بيبرس.

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