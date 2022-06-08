اليوم السابع
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مطران المنيا للأقباط الكاثوليك يناقش تحديات الفترة المقبلة.. صور

الأربعاء، 08 يونيو 2022 11:50 ص
مطران المنيا للأقباط الكاثوليك يناقش تحديات الفترة المقبلة.. صور الأنبا باسيليوس فوزى مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك
كتب: محمد الأحمدى

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ذكر المكتب الإعلامي عن إيبارشية المنيا، أن نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، التقى بمجالس رعايا الإيبارشية، وذلك بقاعة القديس بولس، بكاتدرائية يسوع الملك بالمنيا.

وجاء ذلك بمشاركة الأب عمانوئيل عبدالله، وكيل المطرانية، وعدد من كهنة الإيبارشية، حيث بدأ الاجتماع بالصلاة، ثم استمع الأنبا باسيليوس لجميع الآراء والصعوبات والمقترحات من كافة أعضاء المجالس الرعوية.

وتلا كلمة الأب عمانوئيل، كلمة تشجيعية من الأب المطران للحاضرين، مؤكدًا على ضرورة الاهتمام بكنائس الإيبارشية، خاصة شباب الرعايا، الذى يمثل مستقبل الكنيسة، كما أعطى نيافته رؤيته وتوجيهاته للفترة القادمة، مختتمًا اللقاء بالصلاة والبركة الرسولية للحاضرين.

جدير بالذكر أن هذا اللقاء يأتى فى إطار حرص نيافة الأنبا باسيليوس على متابعة الأحوال الرعوية لجميع كنائس الإيبارشية.

الأنبا باسيلوس
الأنبا باسيلوس

 

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

 

لقاء الأنبا باسيلوس
لقاء الأنبا باسيلوس

 


الكنيسه الكاثوليكيه

الاقباط الكاثوليك

الانبا باسيلوس

محافظه المنيا


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