مصرع 4 أشخاص فى تحطم طائرة عسكرية أمريكية تحمل مواد نووية بكاليفورنيا

كتب محمد جمال

تحطمت طائرة عسكرية تحمل مواد نووية فى ولاية كاليفورنيا الأمريكية، مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل، وبحسب "ديلي ميل" البريطانية، تحطمت الطائرة فى مقاطعة إمبريال بالقرب من الطريق السريع 78، تشير التقارير.

ويعتقد المسؤولون أن 5 أشخاص على الأقل كانوا على متنها وقت وقوع الحادث، وتم تأكيد وفاة أربعة أشخاص، ولا يزال شخص واحد في عداد المفقودين.

وتجرى حاليا مهمة إنقاذ وتحقيق من قبل السلطات الأمريكية.

يذكرأن، تحطمت طائرة مقاتلة تابعة للبحرية الأمريكية، فى صحراء بجنوب ولاية كاليفورنيا، ما أسفر عن مصرع الطيار، حسبما أفادت السلطات السبت الماضى.

ووفقا لـ"روسيا اليوم"، سقطت طائرة من طراز "F/A-18E Super Hornet" المتمركزة فى قاعدة "ليمور" لطيران البحرية، فى حوالى الساعة 2:30 مساء فى منطقة ترونا، حسبما أعلنت البحرية فى بيان.

ولم يتم الكشف عن هوية الطيار وتفاصيل الحادث على الفور.

وتقع ترونا على بعد نحو 380 كيلومترا جنوب شرق القاعدة التى تقع فى "سنترال فالى" (الوادى الأوسط) فى كاليفورنيا.

وفى عام 2019، تحطمت طائرة من طراز "نافى سوبر هورنت" فى متنزه "وادى الموت" الوطني خلال مهمة تدريب روتينية، ما أسفر عن مقتل الطيار، وإصابة سبعة من زوار المتنزه بجروح طفيفة جراء الحطام.