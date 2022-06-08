مصرع 10 أشخاص إثر خروج قطار ركاب عن مساره جزئيا شرق إيران

وذكرت وكالة أنباء "ارنا" الإيرانية الرسمية نقلا عن مسئولين بارزين، اليوم الأربعاء، أن 4 عربات للقطار خرجت عن مسارها صباح اليوم، وتم إرسال عمال الإغاثة ووحدات الطوارئ إلى موقع الحادث، حيث تم نقل 12 مصابًا إلى المستشفى، مرجحة أن يزداد عدد القتلى في الساعات القادمة بسبب خطورة الحادث.



كان التلفزيون الرسمي الإيراني قد أفاد بأن 4 من العربات السبع في القطار الذي كان يقل 350 راكبا خرجت عن مسارها بالقرب من مدينة تاباس التي تقع على بعد 550 كيلومترا جنوب شرق العاصمة طهران، فيما هرعت فرق الإنقاذ وسيارات الإسعاف والمروحيات إلى موقع الحادث.