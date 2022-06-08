مصرع طفل سقط من شرفة منزله بجرجا جنوب سوهاج

سوهاج محمود مقبول

استقبل مستشفى سوهاج الجامعى طفل يبلغ من العمر 4 سنوات جثة هامدة على إثر سقوطه من شرفة الطابق الثانى بمنزله بدائرة قسم جرجا تم تحرير المحضر اللازم وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا نائبه لقطاع الجنوب يفيد بوفاة طفل على أثر سقوطه من علة بدائرة مركز جرجا وتم نقله للمستشفى.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والعميد أحمد شوقى زيدان رئيس فرع بحث الجنوب بوصول الطفل نصحي ت م 4 سنوات ويقيم دائرة قسم جرجا إلى مستشفي سوهاج الجامعي " جثة هامدة " إدعاء سقوط من علو.

وبسؤال والد الطفل توفيق م ر 45 سنوات استورجي ويقيم بذات الناحية بأنه أثناء قيام نجله باللهو بشرفة منزله بالطابق الثاني إختل توازنه وسقط أرضاً مما نتج عنه وفاته ونفي الشبهة الجنائية تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.