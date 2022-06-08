اليوم السابع
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مصرع شخص وإصابة 3 آخرين فى حادث تصادم 3 دراجات نارية ببنى سويف

الأربعاء، 08 يونيو 2022 01:16 م
مصرع شخص وإصابة 3 آخرين فى حادث تصادم 3 دراجات نارية ببنى سويف إسعاف - أرشيفية
بنى سويف - هانى فتحى

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لقى شخص مصرعه وأصيب 3 آخرين فى حادث تصادم ثلاث دراجات نارية على طريق العطف أبو ويط التابع لمركز الواسطى شمال محافظة بنى سويف.

 

تلقى اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية لأمن بنى سويف، إخطارا بوقوع حادث تصادم ثلاث دراجات ناريه على الطريق الفرعى العطف أبو ويط دائرة مركز الواسطى.

 

ونقلت سيارات الإسعاف التابعة لمركز بنى سويف: فراج عبد الباري محمد 50 سنة مقيم اطواب موظف بالرى جثة هامدة، وتم إيداعه مشرحة مستشفى الواسطى .

 

كما استقبل قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى الواسطى: أحمد خالد عبد الحليم 20 سنة مصاب بجرح قطعي بفروة الرأس، مصطفى محمد أحمد عبد اللطيف 20 سنة عامل مصاب اشتباه كسر بالزراع الأيسر وما بعد الارتجاج، أحمد كامل مرسي 22 سنة عامل مصاب باشتباه كسر بقاع الجمجمة وجميعهم مقيمون قرية اطواب بمركز الواسطى وتم تقديم العلاج اللازم داخل المستشفى تحت إشراف الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة بمحافظة بنى سويف.


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