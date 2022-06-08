مصرع شخصين فى انقلاب دراجة نارية بطريق الإسكندرية الصحراوى

كتب عبد الرحمن سيد

لقى شخصان مصرعهما إثر انقلاب دراجة نارية بطريق الإسكندرية الصحراوي بالقرب من مديرية أمن الجيزة تجاه ميدان الرماية، وتم نقل المتوفين إلى المستشفى.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بانقلاب دراجة نارية بطريق الإسكندرية الصحراوى، ووجود جثتين بالقرب من مديرية أمن الجيزة، وظهور كثافات مرورية تجاه ميدان الرماية، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان.

وتبين من خلال الفحص، مصرع شخصين بسبب انقلاب دراجة بخارية ونقلوا إلى المشرحة، ويقوم رجال المباحث بجمع التحريات وسؤال شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة.