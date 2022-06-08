مستوطنون يقتحمون الأقصى والاحتلال يعتقل 18 فلسطينيا بالضفة الغربية

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اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت مصادر بالأقصى إن 137 مستوطنًا اقتحموا المسجد على شكل مجموعات، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد.

ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات شبه يومية من قبل المستوطنين على فترتين صباحية ومسائية، في مُحاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني فيه، كما هو الحال في الحرم الإبراهيمي منذ المذبحة التي ارتكبها اليهودي المتطرف باروخ جولدشتاين في فجر أحد أيام شهر رمضان عام 1994.

من ناحية أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 18 مواطنًا فلسطينيًا من الضفة الغربية، بينهم أسرى مُحررون.

وقالت مصادر أمنية إنه تم اعتقال أربعة أشخاص من بلدة نعلين، وقرية المغير، وبلدة بيت ريما، في رام الله، فيما تم اعتقال أربعة مواطنين من محافظة "نابلس" الشمالية بينهما أسيران محرران.

ومن جنين، الواقعة إلى الشمال من نابلس والتي تشهد اقتحامات متصاعدة ومواجهات مع الاحتلال لا سيما لانتماء معظم منفذي العلميات داخل الخط الأخضر إليها، تم اعتقال الأسير المحرر أحمد طالب أبو بكر من "يعبد"، واثنين آخرين من المحافظة.

ومن بيت لحم، الواقعة إلى الجنوب من مدينة القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة أشخاص إضافة إلى أسير مُحرر من الحي الجنوبي لمدينة طولكرم، بعد أن داهمت منزله وفتشته.

ومن مدينة الخليل، إلى الجنوب من بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابين من مخيم "الفوار"