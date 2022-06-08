اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 08 يونيو 2022 08:26 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

وفحص الأشخاص والحيوانات القادمة من الخارج..

مستشار الرئيس للصحة: مصر خالية من جدرى القرود و"ما فيش حاجة نخبيها"

الأربعاء، 08 يونيو 2022 08:01 م
مستشار الرئيس للصحة: مصر خالية من جدرى القرود و"ما فيش حاجة نخبيها" د عوض تاج الدين
كتبت أمل علام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، في تصريح خاص لــ "اليوم السابع"، أنه حدث انخفاض كبير في عدد إصابات كورونا في مصر، مشددا أن جدري القرود لم يصل مصر حتى الآن، ومصر خالية حتى الآن من جدري القرود، ولكن نقوم بفحص القادمين من الخارج وأيضا الطيور والحيوانات القادمة إلينا.

وأضاف، إنه حدث تقدم كبير في زيادة الموازنة في القطاع الصحي في مصر، سواء موازنة وزارة الصحة والسكان أو موازنة الخدمات الصحية في مصر والدعم يشمل المالى والمؤسسي لرفع مستوى الخدمات الصحية في مصر سواء التي تقدمها مستشفيات وزارة الصحة أو التي تقدمها الجامعات، بالإضافة الى الدعم الذى يقدم للأجهزة والمعدات الطبية، ودعم الأطباء لتحسين أداء الخدمات الصحية بالإضافة إلى دعم منظومة التأمين الصحي الشامل الحكومى الذى تم تطبيقه في عدد من المحافظات.

وقال، خلال المؤتمر الافريقي Africa Health Excon الذى اختتمت أعماله مساء أمس بالقاهرة، إنه كان هناك توصية من الرئيس السيسي، أن العدد الكبير من الشركات المصرية التي تنتج الأدوية الأساسية تبدأ في توطين المنتجات عالية الجودة والتي تعتمد على التكنولوجيا الحيوية وصناعة بعض المواد الخام التي تحتاجها شركات الأدوية بالإضافة إلى أدوية السرطان.

وقال، ان جدري القرود لم يصل إلى مصر حتى الآن مضيفا: "مفيش حاجة تستخبى ولو حدثت إصابات كنا قد أعلنا"، مؤكدا، نقوم بالإجراءات الوقاية سواء للقادمين من الخارج وعددهم كثير جدا أو فحص الطيور والحيوانات القادمة من الخارج ونتمنى من الله أن لا يأتى جدري القرود إلينا، موضحا أن أعداد كورونا انخفضت تماما في مصر وسنستمر في الإجراءات الوقائية. 


جدري القرود

كورونا

مصر خالية من جدرى القرود

جدرى القرود

اصابات جدري القرود

المؤتمر الافريقي

مستشار الرئيس للصحة


الموضوعات المتعلقة

"الصحة العالمية" تكشف آخر مستجدات "جدرى القرود".. ينتشر بوتيرة سريعة.. أصاب 780 شخصا بالعالم 14منهم بشرق المتوسط.. انتشاره فى الحج مستبعد.. الموافقة على لقاحين جديدين لعلاجه.. والحيوانات سبب الأمراض المعدية

الأربعاء، 08 يونيو 2022 03:30 م

الصحة العالمية: 70% من ظهور الأمراض المعدية حيوانية المنشأ

الأربعاء، 08 يونيو 2022 12:20 م

الصحة العالمية: الموافقة على لقاحين جديدين لجدرى القرود

الأربعاء، 08 يونيو 2022 12:15 م

الصحة العالمية: لم تحدث أى وفيات نتيجة جدري القرود حتى الآن

الأربعاء، 08 يونيو 2022 11:52 ص



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة