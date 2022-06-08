مزاد الخير.. سائقو النقل بالدقهلية إيد واحدة لإنقاذ زميلهم بعد احتراق سيارته

فريق المحافظات

تحت شعار "إيد واحدة" تجمع عدد من سائقى سيارات النقل الثقيل للترتيب والتنسيق لبدء مبادرة لإنقاذ زميلهم، الذى تعرضت سيارته للاحتراق وفقد ابنة بداخلها فى حادث سير على الطريق.

احتراق سيارة ووفاة ابن مالكها

خبر كالصاعقة وصل لأهل مدينة الكردى وهى تصادم سيارة نقل ثقيل تابعة لأحد أبناء المدينة ووفاة ابنه "محمد" بداخلها بعد احتراق السيارة نتيجة الحادث.

سائقو سيارات النقل يواسون الأب

بدأ سائقو سيارات النقل الثقيل بمواساة صاحب السيارة فى وفاة ابنه محمد البالغ من العمر 14 عاما، الذى كان يخرج مع سيارة والده للمساعدة أو كما يطلق السائقون عليه "تباع"، وشهد له الجميع من سائقى الشاحنات بالرجولة والكفاح مع والده رغم صغر سنه.

توفى محمد بسبب حادث سير أثناء رحلة السيارة محملة بالأسمنت، حيث اصطدمت السيارة بأخرى، وتمكن قائدها من القفز من الكبينة الخاصة بالسيارة ولم يتمكن محمد من القفز فانقلبت السيارة، واشتعلت النيران وبداخلها الضحية محمد.



الفلوس-المجمعة

مبادرة السائقين لجمع أكبر مبلغ للوقوف مع زميلهم

بدأ عدد من سائقى سيارات النقل تنظيم مبادرة بينهم لجمع أكبر مبلغ ممكن للوقوف بجوار زميلهم فى مصابه الأليم.





إيد واحدة وإزالة الخلافات "سباق فعل الخير"

تحت شعار إيد واحد دخل السائقون التحدى لتجميع مبلغ ضخم لمساعدة زميلهم "عبد الحميد"، وقال "أحمد" أحد مؤسسى المبادرة إن من أجمل ما شهدناه هى إزالة الخلافات السابقة الموجودة بين بعض السائقين وتنافسهم فى الوقوف إيد واحدة لمساعدة زميلنا.

وفى لافتة طيبة قال "أحمد حسن" أحد مؤسسى المبادرة إنهم يستهدفون شراء سيارة نقل جديدة لزميلهم، ليكون قادرا على تعويض ما حدث له فى مصابه الأليم، وكنا نتمنى أن يخرج ابنه "محمد" سليم معافى، لكنها إرادة الله.



سائقي-الشاحنات-والنقل-الثقيل-يتنافسون-للوقوف-مع-زميلهم-بعد-إحتراق-سيارتة--(1)



سائقي-الشاحنات-والنقل-الثقيل-يتنافسون-للوقوف-مع-زميلهم-بعد-إحتراق-سيارتة--(2)



سائقي-الشاحنات-والنقل-الثقيل-يتنافسون-للوقوف-مع-زميلهم-بعد-إحتراق-سيارتة--(3)



سائقي-الشاحنات-والنقل-الثقيل-يتنافسون-للوقوف-مع-زميلهم-بعد-إحتراق-سيارتة--(4)



سائقي-الشاحنات-والنقل-الثقيل-يتنافسون-للوقوف-مع-زميلهم-بعد-إحتراق-سيارتة--(5)



سائقي-الشاحنات-والنقل-الثقيل-يتنافسون-للوقوف-مع-زميلهم-بعد-إحتراق-سيارتة-بالدقهلية-(3)



سائقي-الشاحنات-والنقل-الثقيل-يتنافسون-للوقوف-مع-زميلهم-بعد-إحتراق-سيارتة-بالدقهلية-(4)