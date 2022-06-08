اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 08 يونيو 2022 11:29 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

مذكرة تفاهم بين وزارة التربية والتعليم وتربية عين شمس لدعم العملية التعليمية

الأربعاء، 08 يونيو 2022 10:25 ص
مذكرة تفاهم بين وزارة التربية والتعليم وتربية عين شمس لدعم العملية التعليمية جامعة عين شمس
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وقع الدكتور حازم راشد  عميد كلية التربية جامعة عين شمس،  وإلهام أحمد ابراهيم وكيل أول وزارة التربية والتعليم رئيس قطاع الخدمات والأنشطة مذكرة تفاهم بحضور أحمد مصري علي رئيس الادارة المركزية للمراكز والمجمعات التعليمية،  وهاله حلمي لطيف مدير عام المراكز الاستكشافية ، وعمر سعد مدير مكتب رئيس قطاع الخدمات والأنشطة.
 
يأتى ذلك في إطار دعم وتعزيز  التعاون المثمر بين المراكز الإستكشافية والمؤسسات التعليمية ومن أجل تحقيق رفع مستوى الكفاءة المهنية والتربوية تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني (الإدارة العامة للمراكز الإستكشافية )   و جامعة عين شمس
 
 
جاء توقيع مذكرة التفاهم بحضور والدكتورة حنان حلمى لطيف أستاذ فسيولوجيا النبات بكلية التربية جامعة عين شمس و مدير مكتب الاتصال و التعاون الدولي ومنسق مذكرة التفاهم بين كلية التربية و المراكز الاستكشافية ، والسيد ابراهيم مدير إدارة متابعة الفروع  ، و د. مجدي محمد عبد الرازق مدير مكتب التخطيط والمشروعات.
 
وتضمنت مذكرة التفاهم العمل علي تعزيز وتوثيق العلاقة بينهما في سبيل دعم العملية التعليمية وخلق جيل من المتخصصين المبتكرين للتوصل إلي أحدث الإبتكارات التي تقدم حلول مبتكره لمشاكل المجتمع المصري الاقتصادية وما لها من رسالة في استثمار فعال للطاقات العلمية والتكنولوجيا وتوجيهها نحو خدمة القضايا التنموية وتدعيم وتقوية الروابط بين المؤسسات التعليمية.
 
 

جامعه عين شمس

عين شمس

كليه التربيه

تربيه عين شمس

التربيه والتعليم


الموضوعات المتعلقة

انطلاق ماراثون امتحانات الفصل الدراسى الثانى بكلية الزراعة جامعة عين شمس

الإثنين، 06 يونيو 2022 02:13 م

رئيس جامعة عين شمس يكرم الفائزين فى المسابقة الدولية "جسر اللغة الصينية"

الجمعة، 03 يونيو 2022 05:05 م

رئيس جامعة عين شمس: تاريخ الدبلوماسية المصرية مليء بالإنجازات

الثلاثاء، 31 مايو 2022 01:51 م

طوارئ بجامعة عين شمس تزامنا مع انطلاق امتحانات نهاية العام.. الكليات تضع روشتة تعليمات للطلاب قبل دخول اللجان.. الالتزام بالإجراءات الاحترازية وعدم الغش فى المقدمة.. كلية الآداب: الامتحانات بنظام البابل شيت

الأحد، 29 مايو 2022 06:00 م



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة