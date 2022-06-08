مديرة القومى للحوكمة تفتتح "الحوكمة الرياضية" كأول منتدى من نوعه بالشرق الأوسط

كتبت أسماء أمين

شريفة شريف: الحوكمة أداة مسرعة لتنفيذ أهداف رؤية مصر 2030



الحوكمة تضمن كفاءة وفعالية المؤسسات والحد من الفساد وضمان تنمية اقتصادية مستدامة وجودة أفضل لحياة المواطن

تحت رعاية الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ أُقيم اليوم منتدى الحوكمة الرياضية: تعزيز الحوكمة الرشيدة في الرياضة في مصر، والذي نظمه المعهد كأول منتدى للحوكمة الرياضية في مصر.

وخلال كلمتها قالت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة إن منتدى الحوكمة الرياضية يعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط والذي يركز على الحوكمة، والحوكمة الرشيدة في الرياضة.

واستعرضت الدكتورة شريف نشأة المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، مشيرة إلى أنه من أوائل المعاهد التدريبية في الشرق الأوسط ، موضحة أنه تم تغيير اختصاص المعهد إلى الحوكمة والتنمية المستدامة في 2020، لافتة إلى أن المعهد منوط بالتدريب والأبحاث والاستشارات في الحوكمة والتنمية المستدامة تحت شعار "الحوكمة من أجل التنمية المستدامة".

وأكدت الدكتورة شريفة شريف أن الحوكمة أداة مسرعة لتنفيذ أهداف رؤية مصر 2030، فالحوكمة عملية مستمرة للوصول إلى الأهداف المرجوة، مشيرة إلى أن الحوكمة تضمن كفاءة وفعالية المؤسسات والحد من الفساد وضمان تنمية اقتصادية مستدامة وجودة أفضل لحياة المواطن.

كما استعرضت الدكتورة شريفة شريف خلال كلمتها البرامج التدريبية التي يقدمها المعهد، مشيرة إلى مبادرة "كن سفيرًا" التي تهدف إلى نشر فكر الاستدامة بين الشباب، ومبادرة "هي لمستقبل رقمي" التي تهدف إلى سد الفجوة الرقمية بين الجنسين، بالإضافة إلى برامج تدريب القيادات النسائية والتي منها تدريب القيادات النسائية على المستوى الوطني، حيث تم تدريب عدد من السيدات في 15 محافظة ومستهدف تغطية جميع المحافظات بنهاية 2022. هذا بالإضافة إلى برنامج القيادات النسائية الأفريقية والذي تم من خلاله تدريب أكثر من 450 سيدة من القطاع الخاص والعام والمجتمع المدني على مستوى 45 دولة أفريقية.

ولفتت المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة إلى المنصات التعليمية للمعهد، مشيرة إلى منصة استدامة والتي تضم نحو 54 كورس تفاعلي، بالإضافة إلى منصة اتنجي على مستوى أفريقيا والتي تضم عدد كبير من البرامج التدريبية لعدد من المعاهد التدريبية تتاح مجانًا على مستوى أفريقيا. هذا فضلا عن شبكة التدريب لمعاهد الإدارة في أفريقيا "تنمية" التابعة للمعهد والتي تعد منصة فريدة من نوعها تربط جميع الدول الأفريقية من خلال معاهد التدريب والإدارة.

وقالت شريف إن أهم ما يميز المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة عن باقي المعاهد التدريبية الاخرى في مصر أنه معهد متخصص في الحوكمة والتنمية المستدامة، هذا بالإضافة إلى الشراكة مع عدد من الشركاء الدوليين من الجامعات والمعاهد التدريبية، منها جامعات جورج واشنطن، شيكاغوبوث، بن راشد في دبي، وغيرها.

شارك في المنتدى كبار المسؤولين الحكوميين وخبراء الحوكمة والرياضة والأكاديميين وممثلي الاتحادات الرياضية والأندية الرياضية من القطاعين العام والخاص والمنظمات الدولية.