محافظ مطروح يعقد الاجتماع الدورى لخدمة المواطنين ويستمع لشكواهم

مطروح - حسن مشالي

عقد الثلاثاء اللقاء الدورى التاسع لخدمة المواطنين بمحافظة مطروح برئاسة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وبحضور العميد حات السبع السكرتير المساعد ووكلاء الوزارات ومديري المديريات والإدارات والقطاعات التنفيذية المعنية بالمحافظة.

واستعرضت رجاء سالم مدير المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة انه تم خلال الفترة من أول يوليه 2021 حتى 7 يونيه 2022 تقديم مساعدات واعانات مالية وعينية بنحو 4,725 مليون جنيه منها 1,586 مليون جنيه تكلفة علاج 147 حالة من اهالى مطروح بمستشفيات خارج المحافظة، ومساعدات علاج شهرية ومالية بقيمة 1,160 مليون جنيه لعدد 412 حالة وغيرها من مساعدات مالية وغذائية وعينية بالإضافة إلى 8 كرسى متحرك و2 كرسى كهربى.

كما تم الاستجابة وتلبية عدد 20600 طلب ببوابة الشكاوى الموحدة لمجلس الوزراء والتواصل الاجتماعى وشكاوى صفحة المركز التكنولوجى ومنظومة الشكاوى من إجمالي 20499بنسبة تنفيذ ٩٩,5%.

وخلال الاستماع لشكاوى المواطنين لكل مواطن على حدا بحضور مسئولى الجهات المعنية، وجه محافظ مطروح لمديرية التضامن الاجتماعى بالاسراع في مراجعة كارت تكافل وكرامة لمواطن ، وقبول طالب طالب من ذوى الهمم بالمدرسة الفكرية بعد تأخره لعام في الالتحاق واحالة اللجنة للشئون القانونية ، وتدبير اقامة مؤقته لمواطن بمدينة السلوم حتى الانتهاءمن ازالة الدور العلوى بالعمارة السكنية والاطمئنان على سلامة المبنى .

كذلك مراجعة الانارة و أعمال شبكة الصرف أسبوعين بعد اسبوعين بعزبة هيوب بمدينة مرسى مطروح ، كما اكد اللقاء على انه تم ادراج منطقة وادى ماجد ضمن مبادرة حياة كريمة لتوفير مزيد من الخدمات لاهالى المنطقة كذلك مدرج انشاء مدرسة تعليم اساسى ، والتنسيق مع مؤسسة مصر الخير لانشاء مدرسة فصل واحد لعدد من التجمعات البعيدة التابعة للمنطقة

كذلك مراجعة انارة الكشافات بالشوارع الجانبية خلف جراج مشروع نقل الركاب بالكيلو 4 بمرسي مطروح مع الاعداد للوصلات المنزلية للصرف الصحى قبل اعمال التمهيد واعادة الشيئ لاصله مع ادراجها بخطة مجلس مدينة مرسى مطروح، ومخاطبة وزار الاتصالات بشأن المناطق المحرومة من وصول خطوط اليفون بمنطقة علم الروم وغيرها ، والتنسيق مع شركة المياه لتوصل المياه لعدد من المنازل بشارع عمر دارة ، كذلك الاسراع في انارة شارع خلف مقابر أول طريق السلوم وصيانة الاعمدة الهوائية ، مع دورية أمنية بالتنسيق مع مديرية أمن مطروح ، وادراج الشارع للتمهيد واعادة الرصف، وتكثيف جهود رفع القمامة3 مرات يومياً بالشارع.