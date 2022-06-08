اليوم السابع
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الأربعاء، 08 يونيو 2022 04:01 م
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محافظ مطروح يسلم وثيقة التأمين هدية الرئيس للعمالة غير المنتظمة.. صور

الأربعاء، 08 يونيو 2022 03:14 م
محافظ مطروح يسلم وثيقة التأمين هدية الرئيس للعمالة غير المنتظمة.. صور محافظ مطروح يسلم وثيقة التأمين هدية الرئيس للعمالة غير المنتظمة
مطروح - حسن مشالى

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سلم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، وثيقة التأمين هدية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية للعمالة غير المنتظمة بمطروح، وذلك بمدينة العلمين الجديدة بحضور عاطف درويش مدير عام مديرية القوى العاملة بمطروح والمهندس وائل سمير رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة وعدد من العمال وممثلي الشركات المنفذة، وذلك بمنطقة أبراج العلمين الجديدة.

وأوضح مدير عام القوى العاملة بمطروح ما يتم تقديمه من منح وحقوق للعمالة بمطروح مع توفير الرعاية الصحية والاجتماعية، مؤكدا حرص وزارة القوى العاملة برئاسة الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة على المتابعة المستمرة لأحوال العمالة وتحقيق الاستقرار لها مع حصر لبيانات جميع العمالة والعمل على تحسين أوضاعها لتحقيق الاستقرار الاجتماعى والنفسي لها.

بينما أشاد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بعمال مصر الأوفياء وسواعدها الآبية، مع تواجده بينهم لتسليم هدية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لأبنائه العمال المسجلين بقاعدة بيانات وزارة القوى العاملة.

وجه الشكر والتقدير للعرق والجهد الوفي والوطنى في البناء والنهوض بالوطن مع تشييد الصروح المعمارية في جميع أنحاء مصر بسواعد أبناءها وفى وقت زمنى قصير و أمام تحدى كبير وظروف استثنائية اجتاحت العالم مع جائحة كورونا خلال العاميين الماضيين لم تتوقف معها عجلات الإنتاج والتنمية فى مصر.

وأشار إلى أن توزيع وثيقة التأمين اليوم والتى تغطي حالة الوفاة والعجز الكلى والجزئي المستديم.. لا قدر الله .. بما فى ذلك مصاريف العلاج الطبي وغيرها لعدد 8979 بوليصة تأمين في الفترة من أول عام 2022 الى أول عام 2023. تم رفعها من 100 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه لكل وثيقة، تأتى  استمراراً  للاهتمام  الكبير التى توليه القيادة السياسية بالأيدى المصرية وبجميع عمال مصر مع التوجيهات الدائمة والمستمرة برعايتهم  الصحية والاجتماعية وتقديم كل الدعم مع الحفاظ على حقوقهم وسلامتهم قبل أي شيء .

كما وجه الشكر للدكتور محمد محمود سعفان وزير القوى العاملة على ما تقدمه الوزارة من خدمات ملموسة لكل أبناء المحافظة سواء بتوفير فرص عمل لائقة، ورعاية العمالة غير المنتظمة داخل كل قطاعات العمل وغيرها، كما تم تقديم شهادات تقدير وتكريم لممثلي عدد من الشركات المنفذة وكذلك لرئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة وقيادات الجهاز ومسئولي العمالة بمديرية القوى العاملة بمطروح.

تسليم الوثائق للعمال
تسليم الوثائق للعمال

 

تسليم الوثائق
تسليم الوثائق

 

تسليم وثيقة التأمين
تسليم وثيقة التأمين

 

العمالة غير المنتظمة بمطروح
العمالة غير المنتظمة بمطروح

 

عمال مطروح
عمال مطروح

 

المحافظ يسلم وثائق التامين
المحافظ يسلم وثائق التامين

 

المبادرة
المبادرة

 

محافظ مطروح مع العمال
محافظ مطروح مع العمال

 

 


العمالة غير المنتظمة

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