محافظ كفر الشيخ يطلق مشروع تنمية الأسرة بالمحافظة

كفر الشيخ محمد سليمان

ناقش اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، والدكتور أسامة هاشم الحديدي، المدير التنفيذي لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، والدكتورة أماني شاكر، مقرر المجلس بمحافظة كفر الشيخ، فعاليات وأنشطة الحملة التوعوية والمجتمعية، التي ينفذها برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية التابع لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

جاء ذلك بحضور اللواء ياسر الحفناوي، السكرتير العام للمحافظة، واسلام طه، معاون محافظ كفر الشيخ، وفريدة المزين فرع المجلس بكفرالشيخ، نورهان أحمد، محامية مكتب شكاوى المجلس القومي للمرأة بالأمانة العامة ، هبةالكيلانى، محامية مكتب شكاوى المجلس القومي للمرأة فرع كفر الشيخ.

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، التحية والشكر العميق لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف على الجهود الحثيثة التي يبذلها رجال الأزهر الشريف في العمل على استقرار الأسر المصرية وحمايتها من التفكك بما يضمن حماية المجتمع والحفاظ على أمنه وتقدمه وأزدهاره، حيث تعتبر الأسرة هي الركيزة الأساسية في بناء المجتمع والتي سيخرج منها أبناء ورجال يعتمد عليهم الوطن إذا ما نشأوا في بيئة صالحة وصحية.

واستعرض الدكتور أسامة هاشم الحديدي، المدير التنفيذي لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية الحديدي خطة العمل، وأوجه التعاون في إطار المساعي الحثيثة لتنمية الأسرة المصرية، كما وضّح جهود مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية في العمل على استقرار الأسر المصرية والمجتمع كلّه من خلال وحدة لم الشمل كركيزة من ركائز العمل الميداني للمركز والأزهر الشريف بجانب برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية، الذي يجوب كل محافظات مصر، ويعمل جاهدًا على تقديم رسالة توعوية وتثقيفية لكل أفراد المجتمع سواء المتزوجين بالفعل أو المقبلين على الزواج من خلال اللقاءات والدورات التي ينظمها المركز ومن المقرر أن تستمر فعاليات الحملة بالمحافظة على مدار أسبوع كامل، وتعقد خلالها العديد من اللقاءات والندوات في أرجاء المحافظة.

جدير بالذكر أن مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية والمجلس القومي للمرأة نفذا الكثير من الحملات واللقاءات الناجحة في عدد من المحافظات، وجاري العمل لاستكمال هذا النشاط ليشمل جميع محافظات الجمهورية.