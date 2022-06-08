محافظ قنا يعلن استلام 11 سيارة إسعاف جديدة ضمن مبادرة حياة كريمة.. صور

تابع اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، استلام 11 سيارة إسعاف جديدة مجهزة بأحدث المعدات والأجهزة الطبية من أصل 45 سيارة إسعاف من المقرر وصولها إلى محافظة قنا ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وذلك لدعم منظومة الصحة ومرفق الإسعاف ومواجهة الطوارئ بالمحافظة، رافقه المهندس نبيل الطيبي السكرتير العام للمحافظة ومحمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد، وخالد يوسف مدير فرع هيئة إسعاف قنا والدكتور علاء شاكر مدير وحدة برنامج التنمية المحلية.

وقال محافظ قنا، فى بيان له، أنه سيتم توزيع سيارات الاسعاف الجديدة بواقع 3 سيارات بنقطة إسعاف فرشوط و2 سيارة بكلا من ( العركي - جزيرة الحمودي - المراشدة – الوقف الجديدة ) وبذلك يرتفع عدد سيارات الإسعاف علي مستوي المحافظة من 95 الي 106 سيارة ، موضحا أن السيارات الجديدة تضم جهاز تنفس صناعي، جهاز صدمات قلبية ، جهاز استنشاق بخار لعلاج الأمراض التنفسية ونوبات الربو، جهاز مراقبة المريض لقياس العلامات الحيوية حيث يقوم الجهاز بمراقبة النبض وقياس ضغط الدم وأيضًا يقيس درجة الحرارة ونسبة السكر في الدم ونسبة الأكسجين فى الدم وحقيبة جبائر لعلاج الكسور.

وأضاف " الداودى " أنه يجرى إنشاء وتطوير 23 نقطة إسعاف ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة ، منها 15 نقطة إسعاف إنشاء جديد ، و 8 نقاط إسعاف تطوير شامل ، لافتا إلى أنه تم الإنتهاء من تنفيذ 15 نقطة إسعاف حتى الآن وجارى تسليمهم لفرع هيئة الإسعاف بقنا ، مؤكداً أن المشروعات التى يجرى تنفيذها فى قطاع الإسعاف ضمن مبادرة حياة كريمة سوف تسهم فى رفع كفاءة مرفق الإسعاف بالمحافظة ، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلاله ، مشيرا إلى أن الإسعاف يمثل بداية الطريق للوصول إلى مستوى صحي متميز من خلال وجود سيارات مجهزة ومسعفين مدربين على مستوى عالى من التدريب يضمن تقديم العلاج لمرضى ومصابي حالات الطوارئ والحفاظ على حياتهم لحين دخولهم المستشفى لإستكمال العلاج.