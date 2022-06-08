محافظ قنا يشارك فى ورشة عمل لتوعية المنظمات الأهلية العربية بقضايا المناخ

قنا - صابر سعيد

شارك اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، فى ورشة العمل لتوعية المنظمات الأهلية العربية بقضايا المناخ ومؤتمر الأطراف COP 27، وجائزة مصر الخير لريادة العطاء الخيري والتنموي المستدام، وذلك بحضور المهندس نبيل الطيبى، السكرتير العام للمحافظة، ومحمد صلاح أبو كريشة، السكرتير العام المساعد، وحسين الباز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وخالد عمران، مدير مكتب مؤسسة مصر الخير بمحافظات قنا والأقصر والبحر الأحمر وممثلي الجمعيات الأهلية.

أكد محافظ قنا، أن القيادة السياسية بادرت بوضع قضية المناخ على رأس أولويات الدولة المصرية خلال المرحلة المقبلة، وكلف الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الحكومة بتبني الآليات المؤسسية والاستراتيجية المناسبة للحد من الآثار الخاصة بالتغيرات المناخية والتكيف مع تغير المناخ ، حيث أطلقت الدولة استراتيجية وطنية لتغير المناخ متعددة الأبعاد وتتناسب مع خطورة هذه القضية، لتصبح خارطة طريق لمواجهة التغير المناخي وتحقيق التوزان بين النمو المستدام والموارد الطبيعية وتحسين حياة المواطنين، وتُوج ذلك باستضافة مصر قمة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغيّر المناخ COP 27 لعام 2022 فى مدينة شرم الشيخ ، والذى يعد انعكاسًا للدور المحوري الذى تلعبه مصر إقليميًا ودوليًا

وذكر حسين الباز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي أن مؤسسة مصر الخير أطلقت جائزة ريادة العطاء الخيرى والتنموى المستدام بهدف زيادة فاعلية ومساهمات المنظمات الأهلية المصرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحقيقاً لرؤية مصر للوصول إلى تنمية مجتمع تكافلى ينمو ذاتياً كما تسعى المؤسسة إلى توفير بيئة محفزة للعمل الأهلى والتركيز على النماذج الناجحة من جمعيات ومؤسسات أهلية وتسليط الضوء على تلك النماذج المضيئة والتشجيع على تكرار تلك النجاحات والحفاظ عليها.

وأشار الباز، إلي أن جائزة مصر الخير لريادة العطاء الخيرى والتنموى المستدام تشتمل على ثلاثة أقسام ، القسم الأول موجه للجمعيات الأهلية الرائ، لاختيار 3 جمعيات قاعديه أو وسيطه وليس الجمعيات الكبيرة، بينما الثانى للمبادرات الشبابية التي تستدف موضوع الجائزة ،والثالث جائزة موجهه لرواد العمل الأهلى الذين لهم إسهامات متميزة في المجال التنموى.

وأوضح الدكتور خالد عمران، أن الورشة تناقش محورين، الأول هو الاعلان عن جائزة مصر الخير لريادة العطاء الخيري والتنموي المستدام في دورتتها ( الرابعة ) والتي تهدف الي زيادة أثر المنظمات الأهلية غير الربحية في المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، و بث روح المنافسة والإبداع بين المنظمات الأهلية في مواجهة تحديات التنمية المستدامة علي المستوي المحلي، وتسليط الضوء علي التجارب والأفكار التنموية الإبداعية التي تواجه المشكلات والاحتياجات، ورفع مستوي وعي المنظمات الأهلية المصرية بأهداف التنمية المستدامة 2030، وتشجيع وتعزيز الممارسات المتميزة في الإدارة الرشيدة وحوكمة المنظمات الأهلية، موضحا أن الجائزة هذا العام تركز علي الهدف الثالث عشر من أهداف التنمية المستدامة 2030 ، وهو " العمل المناخي .

وأضاف عمران، أن المحمور الثاني يهدف الي تدشين حملة توعية للمنظمات الاهلية على المستوى المحلي والإقليمي بتداعيات ظاهرة التغيرات المناخية ودور الجمعيات الاهلية وأهمية مؤتمر الدول الأطراف COP27 المعنى بالمناخ، واطلاق حملة تحت مسمي " مناخ مستدام " وتأتي تلك الحملة ضمن استعداد مصر لاستقبال مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP 27 ) و المقرر عقده فى مدينة شرم الشيخ فى نوفمبر 2022.



المحافظ خلال ورشة العمل



جانب من ورشة العمل