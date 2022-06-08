محافظ قنا يدشن فعاليات حملة نشر الوعى الأسرى والمجتمعى بمقر القومى للمرأة

قنا - صابر سعيد

دشن اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، فعاليات حملة نشر الوعى الأسرى والمجتمعى التى أطلقها فرع المجلس القومى للمرأة بقنا ضمن برنامج الإرشاد الأسرى والتنشئة المتوازنة، وذلك بالتعاون مع مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية بمشيخة الأزهر الشريف من خلال وحدة " لم الشمل "، وذلك فى إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذى أطلقها الرئيس عبد الفتاح، السيسي رئيس الجمهورية، جاء ذلك بحضور الدكتورة هدى سعدى، مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بقنا، والدكتور سامى حجاج ، عضو مركز الازهر العالمى للفتوى الإلكترونية بمشيخة الازهر، والشيخ تاج الدين أبوالوفا، مدير عام منطقة قنا الأزهرية، والدكتور ماهر جبر، وكيل وزارة الأوقاف بقنا، وعدد من أعضاء المجلس القومى للمرأة بالقاهرة وقنا، وعدد من ممثلى منطقة الأزهر ومديرية الأوقاف وممثلى منظمات المجتمع المدنى.

أكد محافظ قنا، على أهمية دور المجلس القومي للمرأة والأزهر الشريف في عقد الندوات التوعوية للتعريف بالمشروع القومى لتنمية الأسرة وجميع محاوره بشكل عام ومنهج المشورة الأسرية بشكل خاص، موضحًا دعمه الكامل لأنشطة المجلس القومي للمرأة بالمحافظة وخاصة أنشطة الأم والطفل وتمكين المرأة اقتصاديًا داخل المجتمع ومساعدتها على عمل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر لمساعدتها على مواجهة ظروف الحياة، بالإضافة إلى تمكينها اجتماعيًا لمواجهة الأفكار والعادات المغلوطة ونشر الفكر المعتدل، مشيرا إلي أن الدولة بذلت جهدا كبيرا فى مجال تمكين الأسرة اقتصاديا من خلال مراكز تنمية الأسرة والطفل التى يجرى تنفيذها ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، داعيا مؤسسات المجتمع المدنى إلى المشاركة فى تنظيم الحملات والندوات التوعوية ، لاسيما أن الوعى هو العامل الأساسى فى الإستقرار الأسرى.

وألقت الدكتورة هدى سعدى، الضوء على دور المجلس القومي للمرأة والأنشطة والخدمات التى يقدمها للأسرة والمرأة بشكل خاص، حيث أوضحت إنه فى محور التمكين الاجتماعى ساهم فرع المجلس فى اصدار 13250 بطاقة رقم قومى للسيدات المقيمين بالمناطق النائية فى القرى المستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة ، كما تم عقد 4406 جلسة من جلسات الدوار ، استفاد منها 217 ألف سيدة ، وأكدت " سعدى " أن حملات التوعوية المقرر تنظيمها تهدف إلى تصحيح المفاهيم المغلوطة دينياً واجتماعياً وتعزيز الوعي المجتمعي حول قضايا المرأة ، كما تتضمن التوعية الصحية والنفسية للمقبلين على الزواج والمتزوجين حديثًا ، بالإضافة إلى التوعية بصحة الأم والطفل والتغذية السليمة و أساليب التربية الايجابية و التنشئة المتوازنة بين الأمومة والأبوة من المنظور الديني والإجتماعي الصحيح ، مضيفةً أن الحملة تتضمن تنظيم ورش عمل حول منهج المشورة الأسرية والتنشئة المتوازنة والتي تستهدف الرائدات الريفيات بالمحافظة بهدف تدريبهن للمشاركة في حملات المجلس الخاصة بتنمية الأسرة.

ونقل الدكتور سامى حجاج، تحيات الإمام الأكبر الدكتور احمد الطيب شيخ الأزهر الشريف للواء أشرف الداودى محافظ قنا والحضور، مؤكدا أن الأسرة تمثل نواة المجتمع ، لافتا إلى أنه تم إنشاء المركز العالمى للفتوى الإلكترونية، والذى يدعم 8 لغات مختلفة، بهدف تلقى الشكاوى والاستفسارات من مختلف دول العالم ،وأضاف أن الأزهر الشريف أنشأ ايضا " وحدة لم الشمل " والتى نجحت فى حل 70 ألف قضية أسرية، كما تم إنشاء " وحدة التوعية " للتوعية بشأن قضايا الأسرة والحد من وقوع الخلافات، حيث تم عقد أكثر من 26 ألف محاضرة وندوة للتوعية.