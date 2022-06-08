محافظ سوهاج: 90% نسبة التنفيذ بمشروع السوق الحضرى فى مدينة ناصر بحى شرق.. صور

وأكد محافظ سوهاج على أهمية المشروع لخدمة 500 ألف نسمة، ومنع انتشار الباعة الجائلين، ونقل السوق القديم من المنطقة السكنية، والحفاظ على المظهر الحضاري اللائق، مشيرا إلى أن السوق الجديد على مساحة 1300 متر مربع، ويتكون من طابقين، بعدد 5 بوابات كمنافذ للدخول والخروج، ويضم عدد 122 بائكة مختلفة المساحات.

وأشار " الفقي " إلى أنه تم الانتهاء من أعمال ترفيق السوق بمرافق " الكهرباء، ومياه الشرب والصرف الصحي، وجاري الانتهاء من أعمال الحماية المدنية، وتشطيب الواجهات الخارجية، لافتا إلى أن السوق يحتوي على "غرفة التحكم والأمن، وساحة انتظار، و 3 سلالم ، و دورات مياه، وبوفيه " .