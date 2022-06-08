محافظ دمياط تتابع مع نقيب مهندسى المحافظة مستجدات التصالح فى مخالفات البناء

دمياط معتز الشربينى

التقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الأربعاء، المهندس عوض محمد عوض نقيب المهندسين بدمياط، حيث استهلت اللقاء بتهنئته بفوزه فى انتخابات النقابة، كما أعربت عن أصدق امنياتها له بالتوفيق والسداد فى مهمته الجديدة.

وناقشت " المحافظ " مع المهندس عوض مستجدات الوضع المُتعلق بملف التصالح فى مخالفات البناء، وآليات استكمال الخطوات الخاصة بمعاينة الطلبات والتى تتم من خلال اللجان الفنية.

وأكدت محافظ دمياط، ضرورة مراجعة كافة أعمال اللجان وتذليل كافة العقبات التى تعوق استكمال باقى الإجراءات، موجهة بضرورة التنسيق بين جميع الجهات للإسراع بمعدلات التنفيذ لتلك الإجراءات وفقا للاشتراطات التى حددها القانون، كما أشارت إلى أهمية بذل أقصى الجهود وذلك نظرا لأهمية هذا الملف الذى يأتى ضمن جهود الدولة لتصحيح أوضاع المبانى المخالفة والحد من ظاهرة البناء العشوائي.