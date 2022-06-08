اليوم السابع
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محافظ جنوب سيناء يصدق على تنسيق القبول للصف الأول الثانوى

الأربعاء، 08 يونيو 2022 08:47 م
محافظ جنوب سيناء يصدق على تنسيق القبول للصف الأول الثانوى محافظ جنوب سيناء
جنوب سيناء - محمد حسين

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صدق اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء على تنسيق القبول للصف الأول الثانوي العام الفني للعام الدراسي 2022 / 2023 بمحافظة جنوب سيناء، حيث أعلنت محافظة جنوب سيناء فى بيان، أنه تقرر تنسيق الصف الأول الثانوي العام (215) درجة، لإدارات (طور سيناء - رأس سدر - شرم الشيخ) و(210) درجات لإدارات (دهب - نويبع - سانت كاترين - أبورديس - أبوزنيمة)، والصف الأول الثانوي الصناعي (165) درجة لإدارات (طور سيناء - رأس سدر) و(160) درجة لإدارات (دهب - أبورديس) و(155) درجة لإدارة (نويبع) و(150) درجة لإدارة (أبوزنيمة).
 
وجاء تنسيق الصف الأول الثانوي التجاري (155) درجة لإدارتي (طور سيناء - رأس سدر) و(140) درجة لإدارات (شرم الشيخ - أبورديس - سانت كاترين - نويبع)، والصف الأول الثانوي الفندقي (145) درجة لإدارة طور سيناء و(140) درجة لإدارة دهب، الصف الأول الثانوي الزراعي (140) درجة جميع الإدارات التعليمية.

كما جرى استثناء مدرسة المجمع التعليمي الثانوي التابعة لإدارة طور سيناء ليكون قبول الحد الأدنى بها للصف الأول الثانوي (205) درجات، ويتم قبول جميع الطلاب الناجحين في المدارس الرسمية لغات والخاصة لغات بمدارسهم الثانوية شرط نجاحهم في امتحان المستوى الرفيع، ويتم قبول الالتحاق بمدرسة دهب الثانوية الصناعية (تعليم مزدوج / شعبة تحلية مياه الشرب والصرف الصحي) بحد أدنى للقبول 165 درجة، وقبول  جميع الطلاب الناجحين والناجحات بالشهادة الإعدادية الراغبين بالالتحاق بنظام الخدمات لجميع مدارس التعليم الفني على مستوى المحافظة.

جنوب سيناء

التربية والتعليم

درجات القبول

تنسيق الصف الاول الثانوي

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