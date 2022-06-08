اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 08 يونيو 2022 11:24 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ المنيا يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 72%

الأربعاء، 08 يونيو 2022 10:21 ص
محافظ المنيا يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 72% اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا
المنيا-حسن عبد الغفار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال المهندس محمد فؤاد الرشيدى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إن اللواء اسامة القاضى محافظ المنيا اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 72%، وذلك بعد الانتهاء من أعمال الرصد للدرجات ونتمنى لجميع الطلاب التوفيق والنجاح.

وكانت عدد من المحافظات على مستوى الجمهورية قد اعلنت عن ظهور نتيحة الشهادة الاعدادية بداية الأسبوع الحالى ونسب النجاح بعد اعتماد المحافظين لها و بلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحان الإعدادية ( 113357طالبًـا يؤدون امتحاناتهم أمام  229 لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية التسع، وذلك بمشاركة ( 14575 ملاحظًـا، و1810 مراقبًـا، و2313 إدارياً ، فيما بلغ عدد رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل ( 1058.
 


 


نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2022

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2022 بالدرجات

نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه المنيا الترم الثانى 2022

شهاده الصف الثالث الاعدادي محافظه المنيا

نتيجه الصف الثالث الاعدادي محافظه المنيا

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2022 بالدرجات بالاسم

مديرية التربية والتعليم بالمنيا

نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه المنيا الترم الثاني

رقم الجلوس

الشهاده الاعداديه محافظه المنيا

نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة المنيا 2022

الشهاده الاعداديه محافظه البحيره

نتيجة الصف الثالث الاعدادي القليوبية 2022

نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس 2022 الغربية

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2022 برقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث الاعدادي القليوبية 2022 الترم الثاني

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2022 بالاسم ورقم الجلوس الترم الثاني

نتيجة الصف الثالث الإعدادي القليوبية الترم الثاني

نتيجه اعداديه المنيا

نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه المنيا

نتيجه شهاده الصف الثالث الاعدادى

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2022

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2022 بالدرجات

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2022

بوابة القليوبية التعليمية نتائج الامتحانات

نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه القليوبيه الترم الثانى 2022

شهاده الصف الثالث الاعدادي محافظه القليوبيه

نتيجه الصف الثالث الاعدادي محافظه القليوبيه

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2022 بالدرجات بالاسم

مديرية التربية والتعليم بالقليوبية

نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه القليوبيه الترم الثاني

الشهاده الاعداديه محافظه القليوبيه

نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة القليوبية 2022

امتحانات 2022


الموضوعات المتعلقة




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة