محافظ المنيا يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 72%

المنيا-حسن عبد الغفار

قال المهندس محمد فؤاد الرشيدى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إن اللواء اسامة القاضى محافظ المنيا اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 72%، وذلك بعد الانتهاء من أعمال الرصد للدرجات ونتمنى لجميع الطلاب التوفيق والنجاح.



وكانت عدد من المحافظات على مستوى الجمهورية قد اعلنت عن ظهور نتيحة الشهادة الاعدادية بداية الأسبوع الحالى ونسب النجاح بعد اعتماد المحافظين لها و بلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحان الإعدادية ( 113357طالبًـا يؤدون امتحاناتهم أمام 229 لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية التسع، وذلك بمشاركة ( 14575 ملاحظًـا، و1810 مراقبًـا، و2313 إدارياً ، فيما بلغ عدد رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل ( 1058.







