محافظ المنوفية يكشف موعد نتيجة الشهادة الإعدادية

فريق المحافظات

كشف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عن موعد إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة المنوفية وذلك بعد الانتهاء من إجراءات التصحيح للامتحانات والعمل حاليا على رصد الدرجات ومراجعتها .

وأكد محافظ المنوفية فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه من المقرر أن يتم اعتماد نتيجه الشهاده الاعداديه بمحافظة المنوفية مطلع الأسبوع القادم وذلك بعد الانتهاء من كافة الإجراءات من تصحيح ورصد ومراجعة وغيرها من العمليات التى تساعد على خروج النتيجة دون أى مشكلات أو أخطاء .

وكانت إمتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى لطلاب وطالبات الشهادة الاعدادية بمحافظة المنوفية ، قد بدأت السبت 21 مايو الماضى ،وما في مستواها للعام الدراسي 2021 / 2022 حيث يؤدي 83.839 طالب وطالبة الامتحانات في 400 لجنة إمتحانية مؤمنة ومنتظمة بمشاركة 14.302 معلم ( رئيس لجنة ــ مراقب أول ــ مراقب ــ ملاحظ ــ إداري ) بجميع لجان الإدارات التعليمية بنطاق محافظة المنوفية على مدارس ستة أيام متصلة وأنتهت الخميس 26 من مايو الماضى .







