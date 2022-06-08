محافظ القليوبية يبحث مع نائب وزير الاتصالات تنفيذ خطة التطوير الرقمى

القليوبية إبراهيم سالم

استقبل اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بمكتبه بمقر ديوان عام المحافظة، اليوم الأربعاء، المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسى والوفد المرافق لها، ضمن جهود تنفيذ خطة التطوير المؤسسى الرقمى والتحول الرقمى بالمحافظة، للارتقاء بمستوى الأداء الحكومى وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وذلك بحضور الدكتورة الدكتورة إيمان ريان، والدكتور سمير حماد نائبا المحافظ، وعدد من قيادات التطوير المؤسسى بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ورحب محافظ القليوبية، بنائب وزير الاتصالات والوفد المرافق لها، مؤكدًا حرصه على تقديم كافة أوجه الدعم لتهيئة المحافظة للعمل بالمنظومة الرقمية، مشيداً بجهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وميكنة المؤسسات الحكومية والتطوير المؤسسى الرقمى لها، بما يساهم فى تقديم خدمات متميزة للمواطن المصري.

وخلال اللقاء نوقشت جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى تنفيذ مستهدفات مصر الرقمية وخطة التطوير المؤسسى لتهيئة العاملين بالمحافظة لأعمال التحول الرقمى والتأكد من استيعابها لضمان استدامتها، وناقش اللقاء برامج تنمية وبناء القدرات الرقمية التى تنفذها الوزارة للعاملين بالمحافظة والمديريات التابعة ومردود ذلك على كفاءة وأداء منظومة العمل.

ومن جهته، أكد محافظ القليوبية، أن المحافظة تولى اهتمامًا بالغًا بملف التحول الرقمى والميكنة، مشيرًا إلى أن المحافظة تعى أهمية التحول الرقمى والتطوير المؤسسى الرقمي، ويتم تنفيذ العديد من ورش العمل والبرامج الرقمية المتنوعة بالتعاون مع وزارة الاتصالات لتنمية وبناء القدرات الرقمية للعاملين بالمحافظة ومديرياتها التابعة، وهو ما يساهم فى تحسين جودة وإنجاز الخدمات المقدمة للمواطنين مشيدًا بالتعاون المثمر مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى تنفيذ عدد من البرامج لتنمية وبناء القدرات الرقمية للعاملين بالمحافظة؛ ومنها برامج أساسيات التحول الرقمي، واستخدام مواقع التواصل الإجتماعي، والبرامج المتخصصة للقيادات والعاملين بإدارات نظم المعلومات والتحول الرقمى بالمحافظة.

وشهدت فعاليات الزيارة تنفيذ ورشة عمل لتنمية مهارات القيادات والعاملين بإدارات التحول الرقمى بالمحافظة، ومركز المعلومات، للتهيئة لاستيعاب مشروعات التحول الرقمى ومتابعة تفعيل وحدة نظم المعلومات والتحول الرقمى بالمحافظة. وتأتى الورشة فى إطار تهيئة محافظة القليوبية لأعمال التحول الرقمى من خلال تعزيز الثقافة والمهارات الرقمية للقيادات والعاملين بالمحافظة.

وشهدت الورشة حضور مجموعة من العاملين بإدارات التحول الرقمى وبعض القيادات التنفيذية والإشرافية بالمحافظة من رؤساء المدن والأحياء والوحدات المحلية والمديريات، وبعض القيادات والعاملين بقطاع التطوير المؤسسى بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وخلال الورشة؛ قدمت نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسى عرضًا تقديميًا حول التطوير المؤسسى فى إطار استراتيجية مصر الرقمية، مؤكدة سعى الدولة إلى بناء مجتمع رقمى تفاعلى آمن ومنتج، راصدة العديد من مشروعات التطوير المؤسسى الرقمى وبرامج تنمية وبناء القدرات الرقمية للعاملين لتهيئة الوزارات والمحافظات والهيئات العامة لأعمال التحول الرقمي، والتأكد من استيعابها وضمان استدامتها.

وفى ختام الورشة؛ كرم المحافظ ونائب وزير الاتصالات عدد من العاملين من الديوان العام والعاملين بإدارات التحول الرقمى بالمحافظة الذين اجتازوا بعض البرامج الرقمية الأساسية والمتخصصة.



محافظ القليوبية ونائب وزير الاتصالات



نائب وزير الاتصالات تتابع تنفيذ خطة التطوير المؤسسى الرقمى



نائب وزير الاتصالات