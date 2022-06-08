اليوم السابع
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محافظ القاهرة يتفقد أعمال تطوير شوارع حى شرق مدينة نصر.. صور

الأربعاء، 08 يونيو 2022 11:53 ص
محافظ القاهرة يتفقد أعمال تطوير شوارع حى شرق مدينة نصر.. صور محافظ القاهرة يتفقد اعمال تطوير شوارع حى شرق مدينة نصر
كتب سيد الخلفاوى

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تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أعمال التطوير الجارية بشوارع حى شرق مدينة نصر، حيث شملت الجولة أعمال التطوير ورفع كفاءة الشوارع حول محور شينزو آبى ، وإنتهاء أعمال تطوير ورفع كفاءة وتشجير شارع أنور المفتى .
 
وأشار محافظ القاهرة إلى أن شارع أنور المفتى سيتم استخدامه كمحور يربط بين شوارع النصر والطيران وعباس العقاد بما يخفف الكثافة المرورية بتلك المناطق .
 
وأضاف محافظ القاهرة أن أعمال التطوير تضمنت زيادة عرض الشارع لـ 4 حارات مرورية، كما تم تسوية المناسيب فيه ورفع الإشغالات وإضافة بالوعات للأمطار، وتنفيذ أعمال إضاءة به وإعادة تخطيط اللاند سكيب الخاص بالزراعة والتشجير فيه.
 
تطوير شوارع مدينة نصر
تطوير شوارع مدينة نصر

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تطوير شوارع حى شرق مدينة نصر
تطوير شوارع حى شرق مدينة نصر

 


القاهرة

شرق مدينة نصر

مدينة نصر

محاور القاهرة


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