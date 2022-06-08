محافظ الإسكندرية يتفقد الشواطئ المجانية واستعداداتها لاستقبال المصطافين

الإسكندرية - جاكلين منير

أجرى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، جولة ميدانية لتفقد الشواطئ المجانية بالمحافظة، للوقوف على مدى جاهزيتها واستعدادها لاستقبال المصطافين من مواطني الإسكندرية وضيوفها، بالتزامن مع انطلاق موسم صيف 2022، جاء ذلك بحضور اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالمحافظة، والجهات المعنية.

وأكد الشريف، رفع درجة الاستعدادات لاستقبال مواطني وزائري الإسكندرية، خاصة بالشواطئ المجانية والعامة التي تستهدف شريحة كبيرة من المجتمع، موجهًا الأجهزة المعنية بالمتابعة المستمرة لرفع كفاءة الشواطئ والوحدات الشاطئية.

وشدد المحافظ على الالتزام التام بالإجراءات الإحترازية، وتطبيق كافة التعليمات التي وضعتها المحافظة والإدارة المركزية للسياحة والمصايف بشأن التواجد على الشواطئ، وعلى رأسها الاستجابة لتعليمات فرق الإنقاذ المنتشرة على شواطئ الإسكندرية.

وخلال جولته بشاطئ المندرة المجاني أثنى المحافظ على أعمال تطوير رامب نزول البحر المخصص لذوي الهمم، مشيدًا بتلك الجهود التي تمت لاستيعاب أكبر عدد ممكن من ذوي الهمم، بالإضافة إلى التزويد برشاشات مياه تضفي جوا من البهجة والفرحة عليهم.

واستفسر المحافظ من رواد الشواطئ والمصطافين، عن مدى توافر الخدمات لهم، مؤكداً أن المحافظة حريصة على تقديم كامل الدعم والعمل المستمر على زيادة الخدمات المقدمة لمواطني وزائري الإسكندرية.

من الجدير بالذكر، أن المحافظ أعطى عدة تعليمات لمستأجري الشواطئ خلال اجتماعه الأخير معهم؛ جاء على رأسها؛ منع المواطنين من نزول البحر بعد الغروب أو في الأوقات غير المصرح لهم بالنزول، ووضع لوحات إرشادية تحذيرية، ووضع منظومة إنقاذ قوية للحفاظ على أرواح المواطنين.

وشدد على الاهتمام برفع كفاءة جميع الخدمات بالشاطئ، بالإضافة إلى رفع كفاءة رصيف الكورنيش، وضرورة التزام عمال الشواطئ بالتعامل الجيد مع المصطافين، والالتزام بشكل ملابس موحد لعمال الشواطئ.