محافظ أسيوط لرؤساء المراكز والأحياء والقرى: أنتم مسئولون عن توريد محصول القمح

أسيوط – هيثم البدرى

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، تعليماته المشددة لرؤساء المراكز والأحياء ورؤساء القرى، قائلًا"أنتم مسئولون عن توريد محصول القمح وحث المزارعين والموردين والتجار على التوريد وحصر ميداني للمساحات المنزرعة وتحرير محاضر للمتنعين عن التوريد والمتهربين" .

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع مناقشة الموقف التنفيذي لتوريد الأقماح المحلية للشون والصوامع بالمحافظة وتسهيل الإجراءات على الموردين ومناقشة نتائج عمل لجان حصر زراعات القمح والتوريد وفقًا للحيازات الزراعية وكارت الفلاح وتحرير المحاضر للمخالفين.

وناقش محافظ أسيوط خلال الاجتماع سبل تحفيز الموردين من خلال تفعيل قرار الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 76 لسنة 2022 والصادر في 29 مايو 2022 والذي نص على أن يصرف لكل مزارع قام بتسليم 12 أردب من القمح المحلي عن كل فدان طبقًا للقرار رقم 51 لسنة 2022 المشار إليه عشرة كيلو جرام من النخالة الخشنة عن كل أردب وفي حالة قيام المزارع بتسليم كمية من الأقماح المحلية تزيد عن 12 أردب من الأقماح المحلية عن كل فدان يصرف له عشرين كيلو جرام من النخالة الخشنة عن كل أردب من الكمية المسلمة.

وحضر الاجتماع العميد علاء عبدالجابر سكرتير عام مساعد المحافظة والمهندس محمد اسماعيل وكيل وزارة التموين بأسيوط والمهندسة هدى اسماعيل وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة والدكتور ايهاب حسن عبدالسلام مدير عام مطاحن أسيوط والدكتور علي بكر مدير فرع هيئة سلامة الغذاء بالمحافظة والمهندس عارف محمد علي مدير عام مديرية الإصلاح الزراعي بأسيوط ورؤساء المراكز والاحياء ونوابهم ورؤساء الوحدات المحلية القروية بالمحافظة ومديرى الإدارات الزراعية.

واستعرض المحافظ خلال الاجتماع ، القرارات الوزارية والكتب الدورية الخاصة بتوريد محصول القمح وتحفيز المزارعين بالإضافة إلى تشكيل لجان الحصر الميداني للمساحات المنزرعة بمشاركة التموين والزراعة وتحرير المحاضر العاجلة للممتنعين عن التوريد وفقًا للقانون لافتًا إلى تكثيف حملات توعية المزارعين والموردين والتجار بضرورة توريد محصول القمح وتحفيز المزارعين من خلال حصولهم على حصتهم من النخالة الخشنة عن كل 12 أردب يتم توريدها مشددًا على ضرورة الاعلان بواسطة بنرات موضح فيها تفاصيل القرار على جميع المطاحن والصوامع والشون وجميع الإدارات التموينية لتوعية المزارعين والموردين بقرار وزير التموين الخاص بصرف حصة النخالة الخشنة وتشجيعهم وتحفيزهم على توريد محصول القمح المحلي للشون والصوامع والمطاحن وتسليم المزارع إذن صرف النخالة معتمد من الإدارة التموينية للصرف من أقرب مطحن للمزارع.

كما تم خلال الاجتماع الاستماع الى مقترحات وجهود مديريتي التموين والزراعة والإصلاح الزراعي وبعض رؤساء المراكز والقرى في توريد محصول القمح وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين.

وكلف محافظ أسيوط مسئولي التموين والزراعة ورؤساء المراكز بتكثيف الجهود وتكثيف عمل لجان الحصر للمساحات المنزرعة على الطبيعة ومعدلات التوريد طبقاً لتصنيفات الحيازة الزراعية وكارت الفلاح وتحرير المحاضر للمخالفين الرافضين للتوريد ووقف صرف حصة الاسمدة المقررة لهم مشيرًا إلى إنه يعتبر عدم تسليم المزارع لكميات من القمح بالحد الأدنى المحدد له بالقرار رقم 51 لسنة 2022 المشار إليه (اثنى عشر أردبًا للفدان) مخالفة تموينية ويتم حساب قيمة الأقماح غير المسلمة بضعف القيمة المقررة للتوريد لتكون قيمة أردب القمح غير المسلم بمبلغ 1770 جنيه للأردب.

كما وجه المحافظ ، مسئولي التموين والزراعة ورؤساء المراكز بتكثيف حملات التوعية واللقاءات للتجار والموردين ورؤساء الجمعيات الزراعية والقيادات الطبيعية بالمجتمع لحثهم المزارعين على توريد محصول القمح حرصًا على توفير الأمن الغذائي لمصر ومنعًا لتعرضهم للمسائلة القانونية معلنًا حضوره جميع اللقاءات والاجتماعات لتوعية المواطنين وتقديم كافة سبل الدعم والتيسيرات لتسهيل عمليات توريد الأقماح وتسليمهم مستحقاتهم المالية أولا بأول وتوفير مناخ تنافسي لجذب المزارعين لتوريد أكبر كمية ممكنة من المحصول وتجاوز المستهدف هذا العام والمقرر 403 ألف طن قمح - حسب تقديرات وزارة الزراعة.

وأعلن محافظ أسيوط عن عقد لقاءات واجتماعات مكثفة مع كبار التجار والموردين المعتمدين وغير المعتمدين بالإضافة إلى رؤساء مجالس الإدارات الزراعية والقيادات الطبيعية لحثهم على تكيف الجهود ورفع معدلات توريد محصول القمح المحلي لتحقيق المستهدف المطلوب من المحافظة فضلًا عن جولاته الميدانية والمفاجئة على الصوامع والمطاحن الحكومية والخاصة لمتابعة سير العمل وتطبيق القرارات الوزارية الخاصة بتوريد محصول القمح وتحفيز المزارعين والموردين وتسهيل الاجراءات عليهم، مشيرا إلى استلام الموردين مستحقاتهم المالية أولاً بأول حيث أن سعر الأردب قد بلغ ٨٨٥ جنيه زنة 150 كجم بدرجة نظافة ٢٣.٥ قيراط وذلك طبقاً لما حددته وزارة التموين والتجارة الداخلية والحوافر التي أقرتها الدولة لموسم توريد القمح 2022 لافتا إلى أن اجمالي المساحة المنزرعة بالقمح داخل المحافظة تصل إلى 230 ألف فدان بمتوسط انتاجية لمحصول القمح يصل إلى 18 أردب للفدان - حسب تقديرات مديرية الزراعة بالمحافظة.

وجدد محافظ أسيوط مناشدته لجميع المزارعين والموردين والتجار بسرعة توريد محصول القمح المحلي مشيرًا إلى متابعته المستمرة والدورية لأية شكاوى قد تظهر أثناء عملية التوريد والتعامل معها وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية المختلفة والعمل على تذليل العقبات أمام المزارعين بكافة الطرق المتاحة وتكثيف أعمال التوعية للمزارعين لتوريد الأقماح والالتزام بكميات التوريد المطلوبة من المحافظة، مشيرًا إلى تشكيل غرفة إدارة الازمات والعمليات المركزية بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات خاصة بتوريد محصول القمح على رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة "www.shakwa.eg"..



محافظ أسيوط يجتمع برؤساء المجالس والمدن لمتابعة توريد القمح (1)



محافظ أسيوط يجتمع برؤساء المجالس والمدن لمتابعة توريد القمح (2)



محافظ أسيوط يجتمع برؤساء المجالس والمدن لمتابعة توريد القمح (3)



محافظ أسيوط يجتمع برؤساء المجالس والمدن لمتابعة توريد القمح (4)



محافظ أسيوط يجتمع برؤساء المجالس والمدن لمتابعة توريد القمح (5)