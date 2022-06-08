اليوم السابع
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مجلس كنائس مصر يجتمع 16 يونيو الجارى لمناقشة عمل اللجان

الأربعاء، 08 يونيو 2022 02:57 م
مجلس كنائس مصر يجتمع 16 يونيو الجارى لمناقشة عمل اللجان مجلس كنائس مصر
كتب: محمد الأحمدى

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يجتمع مجلس كنائس مصر 16 يونيو الجارى، وذلك لمناقشة عمل لجان المجلس طوال العام الماضى، ومناقشة تحديات الفترة المقبلة، وأبرز الأنشطة المقترحة والاستماع لكل الاقتراحات والمناقشات.

ويعتبر مجلس كنائس مصر هيئة كنسية وطنية، تتكون من الكنائس المختلفة، ويعمل على حياة الشركة والتعاون بين الكنائس الأعضاء بكل مذاهبها فى مصر، والسعى نحو وحدتها.

ويتشكل المجلس من لجنة الشباب ولجنة المرأة ولجنة الحوار اللاهوتى أو المسكونى ولجنة الإعلام ولجنة الكهنة وتم اختيار الأب يوحنا سعد من الكنيسة الكاثوليكية لهذه اللجنة، وتضم كل لجنة مسئولين عن كل طائفة يكون هدفهم الأكبر وجود نوع من المساحة المشتركة أو أرضية مشتركة للعمل بدون الدخول فى الاختلافات الخاصة بالعقائد للغير.

ويلتقى أعضاء المجلس سنويا على طاولة خماسية ويتم عمل تقييم للعمل المسكونى خلال الفترة السابقة والفترة المقبلة، حيث يعاون المسئول عن المجلس ما يسمى بأمين مساعد من كل الطوائف الممثلة.

ويلتقى الأمين العام المساعد عن كل طائفة مع الأب من أجل وضع خطة للفترة المقبلة والفترة الماضية التى توقفت بسبب فيروس كورونا.


مجلس كنائس مصر

مجلس كنائس الشرق الاوسط

الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى


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