اليوم السابع
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الأربعاء، 08 يونيو 2022 07:23 م
أكرم القصاص
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متحدث وزارة الصناعة: مصر حققت أعلى معدل تاريخى لتصدير الصناعات

الأربعاء، 08 يونيو 2022 06:05 م
متحدث وزارة الصناعة: مصر حققت أعلى معدل تاريخى لتصدير الصناعات وزارة الصناعة
رامى محيى الدين

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قال ياسر جابر المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة والصناعة إن الصناعة هي قاطرة التنمية والوزيرة تعمل على خطة للوصول إلى المستهدفات ومصر حققت أعلى معدل تاريخى لتصدير الصناعات مما يعكس اننا قادرون على المنافسة في الأسواق الخارجية وكم نحن قادرون على تصنيع منتج جيد.
 
 
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج اليوم المذاع على قناة دى إم سى مع الإعلامية دينا عصمت: الصناعة تساهم بـ11.7 من الناتج الإجمالى للدولة ، مؤشرات التصدير ترينا اننا لدينا 12 قطاع تصديرى مواد بناء ملاابس جاهزة وغيرها ولدينا تنوع في القطاعات الصناعية ولدينا معدلات نمو أعلى ولدينا القدرة لتحقيق معدلات أعلى إنتاجية.
 
 
وتابع: كل قطاعات الصناعة لها معدلات نمو متصاعدة ونساعد المصانع على الحول على ايدى عاملة مدربة من خلال تدريب العمالة الفنية في المصانه وننقدم لهم التدريب أثناء العمل ، ونخطط لتهيئة بيئة الاستثمار في القطاع الصناعى من خلال منح الأراضى بحق الانتفاع وتيسيرات في اصدار التراخيص والمساهمة في فتح أسواق جديدة .

التجارة

الصناعة

الاستثمار في الصناعة

نيفين جامع

قطاعات الصناعة


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