لافروف: روسيا مستعدة لضمان أمن السفن المحملة بالحبوب المبحرة من أوكرانيا

وقال لافروف خلال لقائه بنظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الأربعاء، إن "كييف هي من تضع العراقيل برفضها حل مشكلة الألغام في البحر الأسود، في حين أن روسيا لا تضع أي عراقيل"، مشيرا إلى أن موسكو مهتمة بالجهود الأممية على هذا الصعيد.



من جانبه، قال وزير الخارجية التركي: "إن أزمة الغذاء في العالم حقيقية واقعة، وهي ليست مرتبطة فقط بتصدير الحبوب من أوكرانيا بل وبتصدير الحبوب والأسمدة من روسيا"، لافتا إلى أن روسيا وأوكرانيا صاحبتا ثلث الإنتاج العالمي من الحبوب.



وأشار إلى إمكانية تحديد ممرات إنسانية آمنة للسفن، مضيفا أن "روسيا تصر على عدم خروج المسلحين على متن هذه السفن، ونحن نرى أن ذلك منطقي ويجب أن تشارك موسكو في هذه المسألة"، مؤكدا مرة أخرى على أن بلاده لم تنضم إلى العقوبات ضد روسيا.



ولفت وزير الخارجية التركي إلى أن الرئيس الأوكراني غير راض عن هذا الأمر، داعيا إلى اتخاذ خطوات معقولة والعودة إلى الدبلوماسية.